Veera Kinnunen: età, carriera, fidanzato, incinta e figlio della ballerina di Ballando con le Stelle

Chi è Veera Kinnunen, la ballerina professionista che fa parte dei maestri di Ballando con le Stelle? nel 2022, la maestra gareggia in coppia con Giampiero Mughini.

Veera Kinnunen: età, formazione e carriera

Nata il 6 marzo 1986 in Svezia, Veera Kinnunen ha cominciato a dedicarsi al ballo sin da bambina. Nel corso degli anni, si è specializzata in danza contemporanea e in danze latino americane. Dopo aver concluso gli studi di danza, ha deciso di trasferirsi in Australia all’età di soli 19 anni, riuscendo a entrare a far parte del “Burn The Floor”, un famoso show noto a livello internazionale dedicato a danze Standard e Latino Americane. Con il Burn The Flor, fa un tour di due anni girando per il mondo intero.

Nel 2013, è entrata ufficialmente a far parte del cast del programma Ballando con le Stelle, il talent show in onda su Rai 1 affidato alla conduzione di Milly Carlucci. Nel 2020, è riuscita a classificarsi al secondo posto, gareggiando in coppia con l’attore Paolo Conticini. L’anno successivo, invece, non ha potuto partecipare al format in quanto in maternità. Nel 2022, tuttavia, è rientrata a far parte dei maestri di ballo del talent show e gareggia in coppia con il giornalista Giampiero Mughini.

Fidanzato, incinta e figlio della ballerina di Ballando con le Stelle

Per quanto riguarda la sua vita privata, la ballerina professionista Veera Kinnunen è fidanzata con Salvtore Mingoia. La coppia ha avuto il suo primo figlio nel corso del 2021: il piccolo si chiama Valter.

Prima di Mingoia, la ballerina ha avuto una relazione importante con l’ex calciatore Daniel Osvaldo anche se la loro storia è stata particolarmente breve. È stata, poi, legata sentimentalmente anche al collega e partner di ballo Stefano Oradei, anche lui tra i volti storici del cast di maestri di ballo che caratterizzano il formato condotto da Milly Carlucci.