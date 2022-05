Gianluca Vacchi: età, azienda, Instagram, film, documentario Mucho Mas, vita privata e moglie

Chi è Gianluca Vacchi, il famoso imprenditore, influencer e deejay che ha raggiunto la popolarità sui social in contesto internazionale.

Gianluca Vacchi: età, azienda, Instagram, film

Gianluca Vacchi è nato il 5 agosto 1967 a Bologna, ha 54 anni, e proviene da una famiglia particolarmente agiata. Il padre Marco, infatti, ha istituito la società IMA S.p.A. quotata in Borsa e con un fatturato superiore a 1,1 miliardi di euro. L’azienda è specializzata nella realizzazione di componenti in plastica.

Per quanto riguarda la sua formazione, Gianluca Vacchi si è laureato in Economia e Commercio per poi cominciare a lavorare presso l’azienda di famiglia insieme al fratello Alberto Vacchi, attualmente amministratore delegato dell’azienda. Il 54enne è particolarmente noto per l’ostentazione perenne della sua ricchezza ed è stato descritto come il più famoso dandy italiano del nuovo millennio. Il suo motto “enjoy” lo contraddistingue e ha caratterizzato anche il suo libro che è rapidamente diventato un bestseller.

Oltre a essere un imprenditore, svolge anche la professione di deejay. Nel 2016, infatti, ha pubblicato il brano Love che si è presto trasformato in un tormentone.

Su Instagram, pubblica video virali, come quelli in cui balla sulle note di canzoni del momento in luoghi esotici. La popolarità raggiunta sui social lo ha trasformato in un influencer, al pari di personaggio come Kim Kardashian o Chiara Ferragni.

Documentario Gianluca Vacchi: Mucho Mas

Il 25 maggio 2022, è in calendario l’uscita del documentario Gianluca Vacchi: Mucho Mas su Prime Video. Il prodotto viene distribuito in oltre 2040 Paesi ed è incentrato, per l’appunto, sull’imprenditore e influencer di fama internazionale che vanta oltre 22,2 milioni di followers su Instagram, 21,5 milioni su Tik Tok e 3 milioni su Facebook.

Il documentario si pone l’obiettivo di mostrare l’imprenditore in una veste inedita, raccontando ai fan momenti cruciali della sua vita e della sua infanzia.

A questo proposito, la head of European Originals, Amazon Studios, Georgia Brown, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare i clienti nel mondo di Gianluca Vacchi con questo straordinario documentario. Speriamo di mostrare un lato di Gianluca che i suoi fan non hanno mai visto prima. Sono felice di veder crescere il nostro catalogo in Italia, che riflette la nostra ambizione di portare sullo schermo contenuti di altissimo livello con alcuni tra i migliori talenti in Europa”.

La head of Italian Original, Amazon Studios, Nicole Morganti, invece, ha affermato: “Questo progetto conferma ancora una volta l’impegno di Prime Video nell’offrire agli spettatori contenuti di alta qualità produttiva con un accesso inedito e senza filtri a personaggi con un seguito straordinario. Vogliamo ringraziare Gianluca Vacchi per la generosità con cui ha intrapreso questo viaggio insieme a noi, mettendosi completamente in gioco e condividendo, come mai prima, aspetti ancora inediti e privati della sua vita, per mostrare al pubblico che oltre la prospettiva dei social c’è mucho mas”.

Vita privata, moglie e figlia

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gianluca Vacchi è legato sentimentalmente alla modella venezuelana Sharon Fonseca poco più che ventenne. La coppia ha una bambina nata il 27 ottobre 2021 che hanno chiamato Blu Jerusalema Vacchi.

Dopo la nascita della piccola, la coppia ha trascorso del tempo lontano dai social senza mostrare la bimba. Successivamente, hanno rilasciato un’intervista al settimanale spagnolo Hola! spiegando che la figlia soffre di una malformazione del palato detta palatoshisi per la quale ha dovuto subire un intervento.