Gianrico Carofiglio volontario per il vaccino italiano Reithera: “Spero di fare nel mio piccolo qualcosa di utile”

“Sono arrivato nell’ospedale di Caserta, nel reparto diretto dal professor Paolo Maggi, in mattinata: ho fatto le analisi, il tampone. E poi hanno provveduto all’inoculazione. Mezz’ora di osservazione e via. Eravamo in cinque. E tutti molto fiduciosi e motivati. Speriamo, nel nostro piccolo, di fare qualcosa di utile”. Lo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio racconta così, in un’intervista a ‘Repubblica’, la sua esperienza da volontario per la sperimentazione del vaccino italiano ReiThera.

Gianrico Carofiglio volontario per il vaccino italiano Reithera

Carofiglio è tra i 900 volontari che stanno partecipando alla sperimentazione e non sa se è tra chi ha ricevuto il placebo o il farmaco: “Eravamo divisi in tre gruppi. A uno, ma non sappiamo a chi, non è capitato il farmaco. Spero non a me”, dice sorridendo. Quanto alla campagna vaccinale, Carofiglio sottolinea: “Esistono due generi di problemi. Uno riguarda, evidentemente, chi organizza la campagna vaccinale. Ed è un problema di comunicazione. L’errore che non bisogna fare in una situazione come questa è non avere una voce unica o comunque coordinata. Il pericolo è che soggetti diversi dicano cose opposte. Il problema è sorto domenica scorsa quando, giustamente, il generale Figliuolo ha detto: ‘Per non buttare le dosi, vacciniamo anche il primo che passa’. Nella stessa giornata sono arrivate rassicurazioni su AstraZeneca. Ma il giorno dopo il vaccino è stato sospeso. È evidente che tutto questo produce un effetto di disorientamento”.

Come mettersi in lista per i vaccini avanzati: il piano per il “vaccino sospeso” di Figliuolo e le liste di riserva per le dosi residue

Secondo Carofiglio, la soluzione è “dire sempre la verità”, “non fare promesse che non possono essere mantenute”, “comunicare in modo diretto, chiaro, senza retorica”, “riconoscere le paure, rendendole esplicite. E rassicurandole”. E infine “non negare le difficoltà ma di inserirle in un ragionamento che sia un percorso di senso”. Intanto però c’è chi il vaccino ancora lo attende, nonostante ne abbia diritto: le vaccinazioni degli over 80 stanno andando a rilento in molte regioni italiane e più in generale a essere in ritardo sul piano vaccini sono tutte regioni di centrodestra.