Gigliola Cinquetti quanti anni ha? Età, canzoni, dove vive, Eurovision, marito e figli

Chi è Gigliola Cinquetti, la cantante che ha vinto due volte il Festival di Sanremo e l’Eurovision Song Contest negli anni ’60 del secolo scorso?

Gigliola Cinquetti quanti anni ha? Età, canzoni, dove vive, Eurovision

Gigliola Cinquetti è nata il 20 dicembre 1947 a Verona, ha 74 anni e proviene da una famiglia di origine agiata. Nel corso della sua infanzia, ha studiato sia pianoforte che canto, cominciando a esibirsi sin da bambina durante una manifestazione canora dell’ENAL e acquisendo la fama di “bambina prodigio”. In questi anni, infatti, ha partecipato a molti concorsi canori, serate ed esibizioni nella provincia di Verona.

Nel 1963, ha vinto il Festival di Castrocaro con Le strade di notte e, all’età di 17 anni, ha partecipato per la prima volta a Sanremo 1964, vincendo la kermesse musicale insieme a Patrizia Carli con il brano Non ho l’età. Con il medesimo brano, la cantante si è esibita all’Eurovision Song Contest, vincendolo e facendo diventare la canzone un successo internazionale che ha venduto oltre 4 milioni di copie nel continente europeo.

Nel 1966, la Cinquetti ha nuovamente vinto il Festival di Sanremo con Dio, come ti amo, partecipando in coppia con Domenico Modugno.

L’artista veronese, poi, si è nuovamente esibita all’Eurovision nel 1974 con Sì, classificandosi seconda.

Per quanto riguarda l’ESC, Gigliola Cinquetti ha riproposto come ospite Non ho l’età durante la serata finale dell’edizione 2022 del contest che si è tenuta il 14 maggio al PalaOlimpico di Torino. Precedentemente, aveva intonato il suo cavallo di battaglia per l’evento nel 1991 quando ricoprì il ruolo di conduttrice della 36esima edizione, insieme a Toto Cotugno.

Vita privata, marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Gigliola Cinquetti è sposata con il giornalista Luciano Teodori, conosciuto sull’Isola di Ponza mentre erano in vacanza. Al terzo incontro, hanno deciso di cominciare una storia d’amore e, pochi mesi dopo essersi conosciuti, hanno deciso di sposarsi. Le nozze sono state celebrate nel 1979.

La coppia, che sta insieme da oltre quarant’anni, ha avuto due figli: Giovanni, nato nel 1980, e Costantino, nato nel 1984. I figli della cantante sono divenuti noti al pubblico italiano per aver partecipato al reality show Pechino Expressnel 2013.