Giorgia Palmas: età, altezza, marito Filippo Magnini, figlia, vita privata e Instagram dell’ex velina

Chi è Giorgia Palmas, l’ex velina del tg satirico Mediaset Striscia la Notizia e moglie di Filippo Magnini?

Giorgia Palmas: età, altezza, carriera e Striscia la Notizia

Giorgia Palmas è nata a Cagliari il 5 marzo 1982 e ha 40 anni. Per quanto riguarda la sua famiglia d’origine, ha un fratello maggiore di nome Davide.

La donna ha cominciato ad avvicinarsi al mondo dello spettacolo dopo aver compiuto la maggiore età. A 18 anni, infatti, ha vinto la fascia Miss Queen Europe 2000, per poi partecipare al concorso Miss Mondo, dove si è classificata in seconda posizione.

È diventata nota al pubblico italiano nel momento in cui è diventata velina di Striscia la Notizia, il tg satirico Mediaset in onda su Canale 5 e ideato da Antonio Ricci. Nel corso della sua carriera, poi, ha preso parte anche a programmi come Buona Domenica, I raccomandati, Carabinieri, Buona la prima, L’Isola dei Famosi e Paperissima Sprint.

Marito Filippo Magnini, figlia, vita privata e Instagram dell’ex velina

In relazione alla sua vita privata, Giorgia Palmas ha avuto una relazione sentimentale con il biker e inviato di Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti. I due si erano conosciuti proprio mentre lavoravano al tg satirico ma, con il trascorrere del tempo, la loro storia d’amore è naufragata.

L’ex velina ha due figlie: Sofia e Mia. La primogenita di Giorgia Palmas, Sofia, è nata il 15 luglio 2008 nel corso della relazione avuta con il calciatore Davide Bombardini. Mia, invece, è venuta al mondo nel 2020 ed è figlia del marito Filippo Magnini.

Giorgia Palmas e Filippo Magnini si sono sposati il 12 maggio 2021 con una cerimonia particolarmente intima alla quale hanno partecipato soltanto i testimoni, alcuni familiari e gli amici più stretti, nel rispetto delle regole anti-Covid vigenti in Italia.

Magnini aveva chiesto all’ex velina di sposato nel giorno della Vigilia di Natale del 2019, le nozze sono poi state rimandate fino al 2021 a causa della pandemia.