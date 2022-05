Giornalista francese ucciso in Ucraina: Frédéric Leclerc Imhof è morto a Severodonetsk

Giornalista francese ucciso in Ucraina: si registra la morte dell’ennesimo inviato di guerra ucciso da mese di febbraio dall’attacco dell’esercito russo. Questa volta a farne le spese è un reporter francese.

Giornalista francese ucciso in Ucraina

Ancora l’ennesima morte di un giornalista nel conflitto in Ucraina. Ormai sono diversi i giornalisti rimasti uccisi insieme anche a qualche operatore a seguito. Nella lista che si allunga sempre di più ci sono anche fotografi e documentaristi. Non solo ucraini ma anche inviati esteri che sono arrivati in Ucraina per raccontare la guerra con coraggio e professionalità.

Ecco che la lista si allunga con la morte di un giornalista francese: Frédéric Leclerc-Imhoff, è stato ucciso dopo che un’auto è stata colpita vicino a Severodonesk.

Frédéric Leclerc Imhof è morto a Severodonetsk

La notizia della morte del giornalista francese Frédéric Leclerc-Imhoff è stata diffusa dal governatore regionale di Lugansk, Serhiy Gaidai, come riporta il Guardian. “Oggi il nostro veicolo blindato di evacuazione – ha detto Gaidai – stava andando a prelevare 10 persone dalla zona ed è finito sotto il fuoco nemico. Le schegge delle granate hanno perforato la corazza dell’auto, una ferita mortale al collo è stata ricevuta da un giornalista francese accreditato che stava realizzando un servizio sull’evacuazione, un poliziotto di pattuglia è stato salvato da un elmetto”.

Secondo Ukrainskaya Pravda, il reporter è stato ferito al collo dal fuoco dell’esercito russo. Il giornalista lavorava per il canale francese Bfm-tv. La foto del suo accredito stampa rilasciato dal ministero della Difesa ucraino è stato pubblicato da diversi utenti social.

Leggi anche: Giornalisti morti in Ucraina: tutti i nomi e i paesi di provenienza