Giovanna Nocetti oggi, che fine ha fatto? Carriera, vita privata, marito e figli della cantante

Chi è Giovanna Nocetti, la cantante ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di giovedì 6 ottobre?

Giovanna Nocetti oggi, che fine ha fatto? Carriera

Nata il 10 marzo 1945 a Viareggio, Giovanna Nocetti, in arte Giovanna, è una cantante che ha alle spalle una carriera trentennale che, negli anni, è sempre stata capace di reinventarsi e farsi apprezzare dai fan. Ha debuttato nel panorama della musica italiana alla fine degli anni Sessanta del secolo scorso con l’etichetta Meazzi. Il suo brano d’esordio che le ha permesso di raggiungere il successo è stato pubblicato nel 1972 e si intitolava Il muro cadrà. Nel 1979, invece, ha pubblicato Il mio ex mentre nel 1984 ha lavorato a una versione alternativa dell’Ave Maria di Schubert con l’Orchestra Sinfonica Ludovico da Victoria. Con l’orchestra, si è esibita nella Sala Nervi in Vaticano. All’epoca, il Comitato del Giubileo del 2000 le chiese di comporre un brano che aprisse l’anno giubilare e che fosse intitolato Preghiera dell’artista. In questa circostanza, la cantante ha eseguito la composizione nella Basilica di Santa Maria sopra Minerva in Roma.

Nocetti è stata anche autrice per il teatro e ha diretto alcune delle più famose oepre di musica lirica come Cavalleria Rusticana o Il Barbiere di Siviglia.

Più recentemente, è stata ospite di Estate con noi in tv di Paolo Limiti su Rai 1, ricoprendo il ruolo di direttore d’orchestra. Con Enzo Campagnoli, ha composto Dietro un grande Amore, colonna sonora del film di Domiziano Cristopharo The Trasparent Woman del 2015.

A gennaio 2022, è uscito il doppio album Io Giovanna.

Vita privata, marito e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno informazioni circa eventuali relazioni della cantante Giovanna Nocetti. Non è noto, inoltre, se abbia un marito oppure dei figli.