Giovanni Caccamo: età, Sanremo, fidanzata del cantante scoperto da Franco Battiato

Chi è Giovanni Caccamo, il cantautore che ha vinto il Festival di Sanremo e che è stato scoperto da Franco Battiato.

Giovanni Caccamo: età, Sanremo e rapporto con Franco Battiato

Giovanni Caccamo è nato l’8 dicembre 1990 a Modica, ha 31 anni ed è alto 180 centimetri. Dopo aver conseguito la maturità presso il liceo scientifico E. Fermi di Ragusa, si è iscritto alla Facoltà di Architettura al Politecnico di Milano. Contestualmente, nel 2009, ha iniziato la sua esperienza in Rai entrando a far parte del cast di Music Gate.

Nell’estate del 2012, Caccamo ha incontrato Franco Battiato che lo ha scelto per aprire i suoi concerti durante il tour Apriti Sesamo e quelli nelle date speciali Franco Battiato feat Antony and the Johnsons.

Nel 2014, ha firmato un contratto discografico con Sugar Music mentre, nel 2015, ha preso parte alla 65esima edizione del Festival di Sanremo e ha vinto nella categoria “Nuove proposte” con il brano Ritornerò da te.

Nel corso della sua carriera, è stato anche autore di testi per altri artisti. Ha scritto Da Sola di Deborah Iurato, presentato all’arena di Verona durante i Wind Music Awards 2015. Insieme a Francesca Michielin e Federica Abbate, ha firmato Tutto questo vento e, per Emma Marrone, ha scritto Finalmente insieme, brano incluso nell’album Adesso.

Album e canzoni

Tra gli album in studio realizzati da Giovanni Caccamo figurano:

2015 – Qui per te;

2016 – Non siamo soli;

2018 – Eterno;

2021 – Parola.

Tra i singoli e le canzoni più famose, invece, ci sono:

2012 – Mezze verità;

2013 – L’indifferenza;

2015 – Ritornerò da te;

2015 – Oltre l’estasi;

2015 – Distante dal tempo;

2016 – Via da qui (con Deborah Iurato);

2016 – Non siamo soli;

2018 – Eterno;

2018 – Bisogno di tutto;

2021 – Canta;

2021 – Aurora;

2021 – Il cambiamento.

Vita privata e fidanzata del cantante scoperto da Franco Battiato

Per quanto riguarda la sua vita privata, si hanno poche informazioni rispetto ai legami sentimentali di Giovanni Caccamo. Non è noto, infatti, se il cantautore abbia una fidanzata oppure se sia single. Negli anni, si è vociferato di una relazione con la collega Deborah Iurato: l’indiscrezione, tuttavia, è stata smentita da entrambi.