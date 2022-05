Giucas Casella: età, malattia, ipnosi, moglie e figlio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Chi è Giucas Casella, il mago ed esperto di ipnosi che ha recentemente concluso la sua esperienza alla sesta edizione del GF Vip.

Giucas Casella: età, malattia, ipnosi, Isola dei Famosi e Grande Fratello Vip

Giucas Casella, all’anagrafe Giuseppe Casella Mariolo, è nato il 15 novembre 1949 a Termini Imerese, in provincia di Palermo. Secondo di tre figli, ha avuto un padre muratore di nome Vincenzo e una madre casalinga di nome Rosalia, sordomuta. Sin da bambino, ha affermato di avere poteri soprannaturali. A sei anni, ad esempio, ha raccontato di essere caduto in un pozzo e di essere riuscito a richiamare l’attenzione della madre per essere tratto in salvo solo con la forza del pensiero.

Appassionato di magia e illusionista, ha cominciato a esibirsi da giovane in alcune trasmissioni televisive come ipnotizzatore. Inoltre, è diventato celebre con il gioco di prestigio delle “mani incrociate sulla testa”.

Nel corso della sua carriera, ha preso parte a numerosi spettacoli televisivi come Domenica In, Quelli che il calcio,Sanremo e Fantastico. Tra i suoi tanti motti possono essere citati “Guardami, guardami!”, “quando lo dirò io!” oppure “Change, change, change, change!”.

Ha fatto parte del cast di alcuni reality show come L’Isola dei famosi, essedo naufrago per due volte e ritirandosi in entrambe le circostanze per problemi di salute. Nel 2021, è entrato nella Casa più spiata d’Italia come concorrente del Grande Fratello Vip 6, arrivando in finale.

Vita privata, moglie, compagna e figlio dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip

Per quanto riguarda la sua vita privata, nella Casa del GF Vip, Giucas Casella ha rivelato di aver avuto un rapporto sessuale con un uomo e di aver avuto una liaison con la cantante lirica Katia Ricciarelli.

Dal 1981, l’esperto di ipnosi è legato sentimentalmente all’ex annunciatrice televisiva e doppiatrice Valeria Perilli. La relazione è stata resa nota solo nel 2019 durante un’intervista a Domenica In. La coppia non è sposata.

Nel 1986, Casella ha avuto un figlio, James, nato a seguito della storia vissuta con una modella inglese e cresciuto con la famiglia paterna. Recentemente, l’ex gieffino è diventato nonno del piccolo Giacomo.

Su Instagram, il mago è particolarmente attivo e vanta un seguito di 88 mila followers con i quali condivide i suoi lavori, meme di cui è protagonista e momenti della sua vita privata.