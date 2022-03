Giulia Bevilacqua, chi è l’attrice? Età, altezza padre, sorella, marito, figli, Instagram

Chi è l’attrice Giulia Bevilacqua, tra le protagoniste del film di Enrico Vanzina Tre sorelle, pubblicato su Amazon Prime Video il 27 gennaio 2022.

Giulia Bevilacqua, chi è? Età, altezza, padre, sorella e carriera

Giulia Bevilacqua è nata a Roma il 19 maggio 1979, ha 42 anni ed è alta 174 centimetri. L’attrice è nata in una famiglia di architetti: professione praticata sia dal padre che dai suoi fratelli. Sin da bambina, tuttavia, la donna ha subito il fascino del mondo dello spettacolo e ha sempre avuto un carattere estroverso che la spingeva a mettersi al centro dell’attenzione. In particolare, le piaceva recitare in famiglia le poesie di Giovanni Pascoli.

L’attrice ha esordito al cinema nel 2007 con il lungometraggio Cardiofitnes che ha riscosso un enorme consenso consentendole di raggiungere il successo. Tra i titoli più celebri dei film ai pali ha partecipato possono essere ricordati Tutta colpa di Freud, film di Paolo Genovese del 2014 e Tiramisù, del 2016 con Fabio De Luigi. Inoltre, ha recitato in Tre sorelle, film di Enrico Vanzina nel quale condivide la scena con Serena Autieri, Rocio Munoz Morales e Chiara Francini.

Vita privata, marito, figli e Instagram dell’attrice

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giulia Bevilacqua è sposata con il giornalista Nicola Capodanno. Poche settimane dopo le nozze, l’attrice ha rivelato: “Ci siamo incontrati a una festa e ci siamo amati fin dal primo istante, ci siamo riconosciuti l’uno nell’altro. C’è dialogo e ci sono risate. Ho voglia di abbracciarlo, baciarlo. Mi piace metterci alla prova e ci emoziona l’idea di costruire cose insieme”.

La coppia ha avuto due bambini: Vittoria, nata nel 2018, e Riccardo, nato a maggio del 2020.

L’attrice ha un account Instagram particolarmente attivo e sul quale pubblica scatti che riguardano set di shooting televisivi e cinematografici. Talvolta, tuttavia, condivide anche foto che riguardano la sua vita quotidiana e che la ritraggono in compagnia dei suoi figli Vittoria e Riccardo o dei suoi amici.