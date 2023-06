Giulia Tramontano, il fidanzato Alessandro Impagnatiello ha confessato l’omicidio: la donna aveva scoperto il tradimento e ha pagato con la vita

Giulia Tramontano è l’ennesima vittima di femminicidio: il fidanzato ha confessato nell’ultime ore l’omicidio della 29enne che era incinta di 7 mesi. Rivelati anche i dettagli agghiaccianti della vicenda davvero triste.

Giulia Tramontano, il fidanzato Alessandro Impagnatiello ha confessato l’omicidio

Giulia Tramontano è l’ennesima vittima di femminicidio che va ad incrementare i terribili numeri di una violenza che non trova limiti. La donna aveva 29 anni ed era anche al settimo mese di gravidanza. Originaria di Sant’Antimo in provincia di Napoli, viveva da cinque anni a Senago, in Lombardia. Il corpo senza vita della donna, è stato trovato abbandonato in una campagna dietro ai box di una palazzina in via Monte Rosa, a Senago, nel Milanese.

A confessare l’omicidio è stato il fidanzato, con cui la donna conviveva, Alessandro Impagnatiello, che nell’interrogatorio ha fornito anche i dettagli. Dopo aver sferrato due coltellate a seguito di un litigio, ha provato due volte a bruciare il corpo della sua compagna incinta. Poi, dopo i tentavi vani, ha deciso di disfarsi del corpo. “Ci sono indagini in corso”, ha detto il pm di Milano Alessia Menegazzo che segue le indagini. Inoltre, il pm ha rivelato che l’uomo “ha cercato online come uccidere e come disfarsi del corpo della sua compagna Giulia Tramontano“. “Si tratta di un omicidio premeditato. Quando ha incontrato in casa Tramontano aveva già deciso come ucciderla”.

La donna aveva scoperto il tradimento e ha pagato con la vita

Secondo le prime ricostruzioni è venuta fuori una doppia relazione dell’uomo: con Giulia e una donna americana. Un incontro tra i tre avrebbe poi portato a un litigio e poi all’uccisione di Giulia. Dunque, probabilmente l’essere stato scoperto, a portato l’uomo a perdere la testa e ad uccidere così Giulia. “Secondo quanto abbiamo ricostruito, la Tramontano ha incontrato l’altra donna di Impagnatiello alle 17 all’Armani Bar e poi è rientrata a casa alle 19”, fa sapere la Procura.

“Un’altra tragica vicenda di femminicidio”, ha continuato la pm Menegazzo che ha aggiunto che a “noi donne insegna che non dobbiamo mai andare a un ultimo incontro di spiegazione“. La sorella di Giulia ha ringraziato tutti quelli che hanno dato speranza dopo la scomparsa della donna. “Grazie di averci dato la speranza di trovarla. Grazie di averci creduto e aiutato. Grazie dal profondo del cuore di una famiglia distrutta”.