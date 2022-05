Giuliana De Sio: età, film, compagno, vita privata, Covid e rumors sul Parkinson

Chi è Giuliana De Sio, l’attrice ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno nella puntata di venerdì 6 maggio 2022?

Giuliana De Sio: età, film e carriera

Giuliana De Sio è nata il 2 aprile 1956 a Salerno ma ha trascorso la sua infanzia a Cava de’ Tirreni, insieme alla sorella Teresa De Sio. Sin da bambina, ha mostrato il suo forte interesse per la recitazione e, per realizzare il suo sogno, ha deciso di trasferirsi a Roma all’età di 18 anni, vivendo a casa di un amico. Nella capitale, ha incontrato il capo carismatico di una comune hippy di Terrasini, innamorandosi e sperimentando questo stile di vita per alcuni mesi.

L’attrice ha debuttato sul piccolo schermo nel 1977, recitando in Una donna, tratto dall’omonimo romanzo di Sibilla Aleramo. Successivamente, ha preso parte a Le mani sporche al fianco di Marcello Mastroianni ed Elio Petri. Nel 1983, ha esordito al cinema con Scusate il ritardo di Massimo Troisi e ha recitato in Sciopèn di Luciano Odorisio; Io, Chiara e lo Scuro di Maurizio Ponzi, per il quale ha vinto un David di Donatello e un Nastro d’Argento; Casablanca nel 1985 di Francesco Nuti; Italiani nel 1996; Besame Mucho nel 1999; A luci spente nel 2004.

È stata anche attrice di teatro, facendo parte del cast di pièce teatrali come Notturno di donna con ospite e Il laureato, in entrambe ha ricoperto il ruolo di protagonista, o come Signora Robinson.

Nel 2012, ha recitato nella fiction L’onore e il rispetto – Parte Terza, insieme a Gabriel Garko.

Covid e rumors sul Parkinson

Negli ultimi anni, erano stati diffusi alcuni rumors relativi al fatto che Giuliana De Sio fosse affetta dal morbo di Parkinson. La notizia si è rapidamente rivelata come una fake news.

L’attrice, tuttavia, è risultata positiva al Covid a marzo 2020. Dopo essere stata infettata, è stata ricoverata e curata allo Spallanzani di Roma. Rispetto al contagio, ha raccontato: “È stata un’esperienza molto traumatica, ma ne sono uscita bene. L’ho superato molto bene grazie alla forza della mia testa. Ho avuto più paura dell’intrappolamento che di morire, anche se stavo rischiando. Ma la mia paranoia era quella di stare chiusa”.

Vita privata, compagno e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Giuliana De Sio e stata legata al collega Alessandro Haber e ha, poi, vissuto un’intensa storia d’amore con il regista Elio Petri. Successivamente, tra il 2014 e il 2015, è stata legata a Mario De Felice, di 25 anni più giovane. La relazione, tuttavia, si è conclusa a causa di importanti divergenze caratteriali.

L’attrice non ha avuto figli. A questo proposito, ha raccontato: “Avrei voluto avere una famiglia, anche non tradizionale, ma che si potesse definire famiglia. Ho perso tre figli, da uomini diversi, e li avrei desiderati moltissimo. È stato un grande dolore, ma ci convivo. Non bisogna farsi abbattere dalla vita”.