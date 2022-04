Giulietta Sacco, chi era la cantante morta a 77 anni: le sue canzoni più famose

Giulietta Sacco, chi era la cantante morta a 77 anni: le canzoni più famose dell’artista originaria di Maddaloni.

Giulietta Sacco, chi era la cantante morta a 77 anni: biogradia e carriera

Il compositore Claudio Mattone ha postato un breve messaggio sul suo account Facebook, annunciando: “Apprendo con dolore che ci ha lasciati Giulietta Sacco, un’artista straordinaria, che meritava più fortuna”.

Giulietta Sacco, una delle voci più intense e apprezzate della canzone napoletana e spesso definita come l’Amalia Rodriguez italiana, si è spenda all’età di 77 anni.

L’artista, originaria di Maddaloni, aveva dato inizio alla sua carriera di cantante esibendosi durante i matrimoni. Il suo primo disco, invece, era uscito nel 1965 mentre, al 1969, risale la sua partecipazione al Festiva di Napoli con il brano Abbracciame, cantato insieme a Mario Merola.

Nel corso della sua carriera, Sacco si è esibita in numerose circostanze e su alcuni dei più importanti palcoscenici italiani, ottenendo apprezzamenti anche da colleghe come Mina. Quest’ultima, in particolare, ha spesso affermato di essere una fan di Giulietta Sacco e ha paragonato le sue corde vocali a “due collier di diamanti”.

Le sue canzoni più famose e la collaborazione con Nino D’Angelo

Giulietta Sacco ha interpretato molte canzoni di successo che, con il trascorrere degli anni, hanno continuato ad essere apprezzate in ambiente musicale. A questo proposito, è possibile citare ad esempio brani come Tarantella Sorrentina o Dicitincelle.

La cantante di Maddaloni, inoltre, ha collaborato con Nino D’Angelo, che ha firmato per lei quattro inediti.

Nel 1975, Sacco ha vinto il premio Tenco per la canzone Sanacore, eseguita in duetto con gli Almamegretta. L’ultima incisione dell’artista, invece, risale al 2012 e venne eseguita con il cantante Genny Avolio. I due, infatti, hanno registrato il brano Nun voglio fuje.

Negli ultimi anni, la cantante aveva deciso di ritirarsi dalla scena e di ridurre drasticamente le sue apparizioni pubbliche per questioni di salute.