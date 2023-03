Giuseppe Conte, minacce al figlio durante la pandemia: a processo lo stalker del leader del M5S

L’ex premier Giuseppe Conte ha ottenuto giustizia dopo aver denunciato gli insulti ricevuti, anche dal figlio nel periodo pandemico. Conte era il presidente del Consiglio e per diversi giorni ha dovuto subire molte email pieni di insulti. L’accusa di cui dovrà rispondere l’uomo è di stalking nei confronti del leader del Movimento 5 Stelle.

Giuseppe Conte, minacce al figlio durante la pandemia

Giuseppe Conte ha finalmente ottenuto giustizia dal processo che vedeva imputato lo stalker che ha tormentato l’allora presidente del Consiglio. “Non mi piace dare pubblicità” a queste cose, “ne ho ricevute altre” di minacce, “mi ha preoccupato che c’era di mezzo mio figlio”, sono state le parole di Giuseppe Conte in Friuli sul processo allo stalker che aveva minacciato il figlio del leader M5S. “Purtroppo durante la pandemia è stato un momento difficile e ci sono state reazioni forti alle misure ma quando ci si assume una responsabilità di governo bisogna essere pronti ad affrontare anche questi momenti difficili“.

A processo lo stalker del leader del M5S

Lo stalker del leader del M5S per 22 giorni di fila aveva scritto all’allora presidente del Consiglio augurandogli la morte di figli e parenti. Si tratta di Luca Gubbioni, 44 anni, originario di Amelia (in provincia di Terni) che dal 31 marzo al 22 aprile del 2020 aveva mandato tante email minacciose a Conte. Gli insulti denunciati dal leader del Movimento 5 Stelle sono stati abbastanza duri e violenti: ”Lurido schifoso… lurido terrone”, “devi crepare, vigliacco”, “ti deve prendere una lunga malattia incurabile”, “pecoraro del popolo”. Fino alle minacce: “Ti deve crepare tuo figlio tra le braccia” e “ti distruggo tutto”. I motivi non sono ancora chiari ma probabilmente riguardano la scelta del Governo Conte di chiudere l’Italia con l’avvento del Covid.

