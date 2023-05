Gli impegni di La Russa: i parlamentari a Istanbul con lo sconto per la finale Champions League dell’Inter

Volo, 1.090 euro, inclusi trasferimenti in loco e assicurazione medica. Biglietto, 180 euro, posizioni discrete. “In riferimento alla fine di Champions League di Istanbul in queste ultime ore il presidente Ignazio La Russa ha lavorato intensamente per ottenere le migliore condizioni”. Firmato il vice presidente, Alessandro Colucci.

I parlamentari a Istanbul con lo sconto per la finale Champions League dell’Inter. Grazie all’intenso lavoro del presidente del Senato La Russa

Grandi manovre al Senato in vista della finale di Champions League, in programma sabato 10 giugno all’Atatürk Olympic Stadium di Istanbul, tra l’Inter, squadra del cuore del presidente di Palazzo Madama, La Russa, e il Manchester City.

In vista della finale della Coppa Uefa, l’Inter Club Parlamento ha inviato ai parlamentari una lettera, a firma del vice presidente Colucci, con l’offerta, tutto incluso, riservata ai parlamentari interessati ad assistere all’incontro in programma in Turchia. Con un avvertenza: le adesioni dovranno pervenire esclusivamente via e-mail entro domenica 28 maggio.