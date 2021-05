Il governo Draghi perde un punto a settimana nei sondaggi. In tre mesi ha visto il suo consenso calare di dieci punti, mentre quello personale di Mario Draghi è sceso di dieci. Libero oggi fa notare che il dato può sembrare sorprendente. Perché la campagna di vaccinazione è partita, i decessi sono in calo e il piano per ottenere i finanziamenti da Bruxelles è stato redatto. Ma l’esecutivo non beneficia di tutto questo ed è facile capirne il motivo.

Draghi, sostiene Pietro Senaldi, è venuto per vaccinarci e far ripartire l’economia. Quanto alla profilassi, a livello mediatico per essere apprezzati non conta essere in marcia, bensì arrivare tra i primi e noi abbiamo iniziato a fare sul serio quando altri avevano già fatto tutto. Quanto ai soldi, devono ancora arrivare. Certo, è fondato il sospetto che, se la Ue fa le pulci al suo pupillo banchiere, all’avvocato Giuseppe avrebbe fatto una pernacchia; però i quattrini latitano e gli italiani devono capire se finiranno nel carrozzone pubblico o nelle tasche di chi crea lavoro. Dati i precedenti, lo scetticismo è giustificato.

Al momento, la gente si è vista chiudere asili e scuole per settimane, quando Conte le aveva tenute aperte tutto l’autunno e l’inverno, ha assistito alla vaccinazione di una serie di furbetti di Stato, o di Regione che dir si voglia, prima di milioni di settantenni e deve ancora subire il coprifuoco e il divieto di stare al chiuso, che consente al governo di smetterla di ristorare i ristoratori ma non permette a molti di loro di mettere la cena in tavola a casa propria. Come se non bastasse, i proprietari di casa si sono visti prorogare il blocco degli sfratti e gli imprenditori sono stati congelati gli organigrammi, il che ha impedito di organizzarsi per la ripartenza.

Di qui il consenso in calo. E Draghi deve sbrigarsi a invertire la tendenza.

