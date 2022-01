“La strategia del governo continuerà a puntare in maniera molto significativa sul Green Pass”. È quanto ha detto oggi il ministro della Salute, Roberto Speranza, rispondendo al question time in Aula alla Camera (qui il video).

“A questa mattina – ha aggiunto l’esponente dell’Esecutivo – sono stati scaricati 194 milioni i Green Pass delle tre fattispecie, per guarigione, per vaccino o per tampone, a testimonianza di uno strumento ormai pienamente dentro le abitudini e la consuetudine dei nostri concittadini”.

“Il Green Pass – ha aggiunto Speranza – ha rappresentato e rappresenta uno strumento assolutamente strategico nella gestione del Covid in questa fase, diversa dalle precedenti, proprio percé il tasso di vaccinazione nella nostra popolazione è molto, molto alto”.

“Siamo in una fase epidemica nuova – ha detto ancora il ministro della Salute parlando dei vaccini (leggi l’articolo) -, con Omicron abbiamo una grande crescita dei casi, in tutta Europa. Monitoriamo in primis il dato delle ospedalizzazioni: il rapporto casi-ospedalizzazione è radicalmente cambiato grazie alle vaccinazioni. Questa mattina siamo arrivati 89,58 per cento di prime dosi: ieri il numero più alto di vaccinazioni, circa 700mila dosi somministrate”.

Sulla sospensione del Green Pass in caso di contagio e sulla sua riattivazione in caso di tampone negativo, Speranza ha spiegato che “vi è una procedura in corso”. “Penso che dobbiamo lavorare perché i problemi che ci sono stati possano essere risolti nel più breve tempo possibile. Abbiamo dovuto lavorare – ha aggiunto il ministro – per costruire una modalità nostra, nazionale, di sospensione diversa del Green Pass perché all’inizio la modalità europea prevedeva solo la sospensione in caso di falsificazione”.

“Dopo alcune sollecitazioni – ha detto ancora Speranza -, anche di natura parlamentare, con l’ultimo dpcm del 17 dicembre abbiamo introdotto un meccanismo che a regime porterà a un doppio automatismo: di sospensione della validità del Green Pass di fronte a un caso di positività e al tempo stesso però uno stop di questa sospensione e riattivazione del certificato in caso di tampone negativo dopo la positività”.