Grande voce e competenza. Così Dario Desi lascia il segno

Che siano mostri sacri della radio o giovani promesse, Dario Desi tra loro è sempre protagonista. Con un’immensa competenza musicale, la voce del gruppo RTL 102.5 ha una storia che attraversa le più importanti emittenti italiane. E in ognuna di esse ha lasciato un segno, così come deejay in tanti eventi e luoghi di culto della nightlife nazionale.

Partiamo dai tuoi inizi, Radio Zeta e il rapporto fraterno col patron Angelo Zibetti, personaggio istrionico e passionale, una razza di editori in via di estinzione…

“Nel 1983 Radio Zeta è stata la mia prima radio da professionista e quindi una sorta di primo amore che non si scorda mai. Ricordo che a casa non credevano che “parlando a un microfono e suonando canzoni” potessi guadagnare più di mia sorella, impiegata alla Galbani. Il mio rapporto con Zibetti è andato oltre quello prettamente lavorativo; Angelo è stato anche un amico, il fratello maggiore… un editore come non ne esistono quasi più; autorevole ma mai autoritario e disposto a condividere con la propria squadra ogni nuovo progetto. “Discoradio” (che ho anche diretto) nacque successivamente proprio da una cena con lui e altri pochi stretti collaboratori”.

Non senza qualche rammarico, sei passato alla corazzata One O One. Un’altra avventura indimenticabile.

“Nel 1989 Gigio D’Ambrosio (il direttore di RMI) mi propose di far parte della loro squadra davanti ad una macchinetta del caffè, durante l’intervallo di un corso di recitazione e doppiaggio che frequentavamo insieme. Radio Milano International – One O One Network era il sogno della mia vita! Non chiesi neanche quali fossero orari e compenso… accettai subito ripartendo praticamente da capo: orari scomodi del week end e un compenso inferiore a quello di “Discoradio”. Col tempo poi mi guadagnai la “fascia settimanale” e per qualche anno anche la direzione musicale che, a One O One, voleva dire conoscenza della musica internazionale, con un “orecchio” particolare a ciò che arrivava dagli Usa, soprattutto R&B e Soul ma anche Rock e Dance”.

Erano gli anni di tanti astri nascenti. E hai avuto la fortuna di avere “Leopardo” come collega oltre che amico.

“Conobbi Leonardo Re Cecconi (Leopardo) molto tempo prima del mio arrivo a One O One. Condividevo con lui la passione per la chitarra e verso la fine degli anni ’70 tentammo anche di mettere su una band che però durò appena qualche settimana. Leo era un talento vero, il suo modo di far radio era unico e il suo stile inimitabile. Riusciva a “entrare” nella musica che proponeva con la sua voce come fosse uno strumento aggiunto… da brividi! Anche dal vivo era pazzesco; durante le sue serate in discoteca una volta collegò la chitarra elettrica al mixer e si lanciò in un assolo su un disco di Paul Sabu… spettacolare! Aver condiviso lo stesso microfono mi riempie d’orgoglio”.

A proposito di storia della radiofonia, anche l’esperienza di Radio Monte Carlo ti è sicuramente rimasta addosso.

“La “Radio di Gran Classe” arrivò nel 2011, dopo 5 anni a R101 in cui condivisi con il mio amico Alberto Davoli uno dei programmi serali più divertenti e alternativi di sempre: “Gli Stereotìpi”. Gli ascolti furono altissimi. Radio Monte Carlo è stata un’altra ambitissima perla della mia fortunata avventura radiofonica, un marchio storico. Sette anni importanti in cui ho principalmente condotto con la grandissima Patty Farchetto i pomeriggi “In The Music”. Con Patty ci fu da subito un grande feeling; lei, secondo me, rimane una delle conduttrici più forti di sempre!”

Nel 2018 sei approdato al gruppo di RTL 102.5.

“Sono passato alla radiovisione di RTL 102.5 News dopo una parentesi iniziale nella nuova Radio Zeta, un anno prima del progetto “Generazione Futuro”. Il lavoro che tutto il gruppo RTL 102.5 sta facendo nei confronti dei giovani è unico e ambizioso. Anche “News” è piena di giovani conduttori e, inizialmente, il fatto di dover lavorare in squadra con ragazzi e ragazze dell’età dei miei figli mi spaventava un po’. Invece devo dire che mi trovo a meraviglia e non solo: con loro sto continuando la mia crescita professionale perché mi trasferiscono un ritmo e un’energia incredibili! E dal 20 marzo scorso sono in onda anche su RTL 102.5 Best, dalle 6 alle 9.”