Grazie ai lettori

Leggo volentieri gli editoriali del Direttore. Li trovo sempre interessanti ma soprattutto veritieri, assieme a quelli di Marco Travaglio del Fatto Quotidiano. Volevo complimentarmi con la redazione anche per il coraggio di andare contro corrente a costo di diventare impopolari, per fare quello che ogni giornalista dovrebbe fare: indagare e raccontare la verità… Pertanto invio un sentito ringraziamento a una Redazione come la vostra: una goccia di verità in un oceano di falsità.

Alex G.

via email

Gentile lettore, è con sincero piacere che, a nome del direttore Antonio Pitoni, della redazione e mio personale, la ringrazio delle parole che scrive al nostro giornale. Lei non sa quanto ci siano d’aiuto i giudizi dei lettori che, come lei, apprezzano il lavoro della nostra piccola ma caparbia comunità. Siamo orgogliosi di essere un foglio corsaro, come quasi non ne esistono altri in Italia. Non esitiamo ad andare controcorrente quando verità e onestà intellettuale ci spingono a farlo. Gaza, l’Ucraina, il Venezuela e l’Iran sono alcuni dei campi in cui la nostra voce discorde si fa sentire. E naturalmente la politica interna, laddove ribaltiamo le false narrative del governo per dire che no, non tutto va bene, anzi quasi tutto va male. È vero, gli editoriali del direttore tagliano come spade: sono sciabolate sintetiche, fattuali, lucide. È la scuola del fondatore de La Notizia, Gaetano Pedullà, che ci manca molto ma che ora è impegnato in quel di Bruxelles a fare quanto faceva dalle pagine del giornale: urlare le verità, anche quelle scomode. Grazie ancora a lei e a tutti i lettori che ci seguono e ci rincuorano.

