La prossima settimana ci sarà l’estensione del Green Pass a tutti i lavoratori del pubblico e del privato? “Credo di sì, questo è l’obiettivo da raggiungere”. E’ quanto detto a Radio 24 il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa. “Per quanto riguarda la Pubblica Amministrazione – ha aggiunto – dobbiamo creare le condizioni per tornare alla normalità e far tornare a lavorare in presenza i nostri dipendenti pubblici dei Comuni, dei nostri enti locali, perché credo sia un segnale importante”.

“Se lo smart working è stato uno strumento fondamentale nel momento più complicato del nostro paese – ha detto ancora Costa -, io credo oggi dobbiamo creare le condizioni per tornare a lavorare in presenza e il green pass è uno strumento efficace per raggiungere questo obiettivo”.

Quindi sul tampone gratuito ai lavoratori pagato dallo Stato, aggiunge: “Bisogna fare una riflessione e un approfondimento, ma non credo che possa essere questa la soluzione, la strada da percorrere”. “La via maestra scelta dal governo – ha detto ancora il sottosegretario – non è quella del tampone ma quella del vaccino, se partiamo da questo principio mi sento di escludere questa ipotesi”.

“Per quanto riguarda i tamponi – ha spiegato Costa – abbiamo già fatto un grande lavoro, mi riferisco ai prezzi calmierati, da qui passare alla gratuità per i lavoratori lo vedo un percorso complicato. E’ un’ipotesi ragionevole e percorribile nel momento in cui sosteniamo la validità e la sicurezza del green pass. Credo che pensare ad organizzare eventi adottando il criterio del green pass sia una proposta da tenere in considerazione ed alla quale dobbiamo dare una risposta”.