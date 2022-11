Greta Spreafico è la donna di 53 anni scomparsa lo scorso giugno a Proto Tolle, in provincia di Rovigo. Il mistero nel corso delle settimane si è fatto sempre più fitto anche perché le notizie e le tracce da seguire sono stati minime se non nulle.

Greta Spreafico, ultime notizie

Greta Spreafico è la donna scomparsa lo scorso giugno a Proto Tolle, in provincia di Rovigo. Greta è una cantante che solitamente si esibisce in giro nei locali ed ha anche una sua band rock molto seguita. La donna si era recata a Rovigo per risolvere la vendita di una casa. “Una casa che le aveva lasciato il nonno e quindi si è trasferita lì”, ha spiegato il compagno. “Era intenzionata a venderla, ma il giorno in cui sarebbe dovuta andare a fare la compravendita non si è presentata e da lì è iniziato l’allarme”, ha aggiunto.

“E’ molto allarmante questo, non ci spieghiamo se è andata via per paura di concludere questo atto, se è stata costretta ad andare via o quale altra causa possa averla portata ad allontanarsi con la sua auto”, ha commentato l’amica. Ad intervenire anche uno dei suoi fratelli, anche lui stupito da questa sparizione improvvisa: “questa è la cosa per cui sono preoccupato perché il fatto che sia accaduto prima di questo rogito mi preoccupa. Non so in questi 15 anni che rapporti ed amicizie abbia creato lì”, ha aggiunto.

La famiglia non ha avuto molte notizie negli ultimi tempi ed attendono sviluppi dalle indagini: «Noi non sappiamo nulla, i carabinieri di Erba nemmeno, così come quelli del paese dove si trovava e da dove è scomparsa – spiega appunto la famiglia -. C’è poco d’aggiungere, mancando novità sostanziali, tra l’altro c’è un’indagine in corso e non dovremmo nemmeno rilasciare dichiarazioni». Stando alle indagini sinora effettuate, è emerso che la donna avesse conosciuto un uomo online con cui aveva trascorso l’ultima sera. Nell’appuntamento di mercoledì 9 novembre, Chi l’ha visto? trasmetterà in diretta la testimonianza della persona in questione.

Storia della cantante scomparsa nel nulla

Originaria di Erba, in provincia di Como, la 53enne Greta Spreafico è scomparsa nel nulla lo scorso 4 giugno 2022 mentre si trovava a Porto Tolle. La donna, che fa la cantante di una rock band, si era recata sul posto per procedere alla vendita della casa ereditata dal nonno e, sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare si sia allontanata con la sua auto, una Kia Picanto nera.

A stretto giro, sul luogo si è recato anche il compagno di Greta, Gabriele, che ne ha denunciato la scomparsa non trovando la 53enne e non riuscendo a mettersi in contatto con lei. Il telefono della vittima è stato rinvenuto spetto nell’abitazione ereditata e anche il suo secondo cellulare risulta spento da giugno.

