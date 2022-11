Chi l’ha visto?, anticipazioni di stasera 9 novembre 2022: il caso di Greta Spreafico e il caso di Marzia Capezzuti

Anticipazioni di Chi l’ha visto?: quali sono i casi trattati da Federica Sciarelli nella puntata che andrà in onda mercoledì 9 novembre 2022?

Anticipazioni di Chi l’ha visto?: quali saranno i casi trattati da Federica Sciarelli nella puntata che andrà in onda nella serata di mercoledì 9 novembre 2022?

Chi l’ha visto?, anticipazioni di stasera 9 novembre 2022: il caso di Greta Spreafico

Nella serata di mercoledì 9 novembre, andrà in onda una nuova puntata di Chi l’ha visto?, il programma condotto da Federica Sciarelli. Il caso principale che verrà affrontato durante la trasmissione sarà quello di Greta Spreafico, la donna scomparsa lo scorso giugno a Proto Tolle, in provincia di Rovigo.

Originaria di Erba, in provincia di Como, la 53enne Greta Spreafico è scomparsa nel nulla lo scorso 4 giugno 2022 mentre si trovava a Porto Tolle. La donna, che fa la cantante di una rock band, si era recata sul posto per procedere alla vendita della casa ereditata dal nonno e, sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare si sia allontanata con la sua auto, una Kia Picanto nera.

A stretto giro, sul luogo si è recato anche il compagno di Greta, Gabriele, che ne ha denunciato la scomparsa non trovando la 53enne e non riuscendo a mettersi in contatto con lei. Il telefono della vittima è stato rinvenuto spetto nell’abitazione ereditata e anche il suo secondo cellulare risulta spento da giugno.

Stando alle indagini sinora effettuate, è emerso che la donna avesse conosciuto un uomo online con cui aveva trascorso l’ultima sera. Nell’appuntamento di mercoledì 9 novembre, Chi l’ha visto? trasmetterà in diretta la testimonianza della persona in questione.

Il caso di Marzia Capezzuti

Durante la puntata, poi, Federica Sciarelli affronterà anche il caso di Marzia Capezzuti, la giovane donna scomparsa e ritrovata priva di vita in un casolare a Pontecagnano, in provincia di Salerno. Uno degli indagati, infatti, è stato arrestato ma ancora non è chiaro chi abbia compiuto il delitto e quale sia stato il movente.

LEGGI ANCHE: Valeria Marini oggi, quanti anni ha? Età, altezza, Tale e Quale Show, fidanzato e figli