Valeria Marini oggi, quanti anni ha? Età, altezza, Tale e Quale Show, fidanzato e figli

Chi è Valeria Marini, la showgirl italiana che sta partecipando all’ultima edizione di Tale e Quale Show di Carlo Conti?

Valeria Marini oggi, quanti anni ha? Età, altezza, Tale e Quale Show

Nata il 14 maggio 1967 a Roma, Valeria Marini è una showgirl italiana di 55 anni e alta 172 centimetri. Da bambina, si è trasferita a Cagliari con la madre Gianna Orrù per poi tornare nella Capitale da adolescente. Mentre frequentava il liceo classico, ha cominciato a lavorare in televisione usando lo pseudonimo Lolly.

All’inizio degli anni ’90, ha partecipato al concorso “Una ragazza per il cinema” e ha iniziato a ottenere piccole parti in alcuni film italiani. In questi anni, è stata notata dal regista Pier Francesco Pingitore che ha fatto decollare la carriera della showgirl. La Marini, infatti, è apparsa in svariate pellicole come Abbronzatissimi 2, In questo mondo di ladri, Somewhere di Sofia Coppola.

Ha, poi, recentemente lavorato alla realizzazione del singolo Me Gusta e a film come Operazione Vacanze e Un ragazzo d’oro.

Nel 1997, ha partecipato a Sanremo, affiancando Piero Chiambretti e Pippo Baudo. Nel nuovo millennio, è stata concorrente di svariati reality show. È stata più volte al Grande Fratello Vip e a Temptation Island insieme all’allora compagni Patrick Baldassarri. Al momento, sta partecipando alla nuova edizione di Tale e Quale Show.

Vita privata, amori, fidanzato e figli

Per quanto riguarda la sua vita privata, Valeria Marini ha avuto una lunga relazione con il produttore cinematografico Vittorio Cecchi Gori. La showgirl è rimasta accanto al compagno quando è stato rinchiuso in carcere dopo lo scandalo che lo ha travolto.

A metà del 2013, è stata fidanzata con l’imprenditore Giovanni Cottone che ha sposato. Il matrimonio, tuttavia, è stato annullato circa un anno dopo le nozze in quanto l’uomo risultava già sposato in chiesa.

Tra il 2016 e il 2018, ha avuto una storia con Patrick Baldassari mentre attualmente pare sia impegnata con Gianluigi Martino, un uomo di 17 anni più giovane.