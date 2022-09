Marzia Capezzuti, storia della ragazza scomparsa e ultime notizie sulla vicenda

Marzia Capezzuti è la ragazza scomparsa da più di un anno in provincia di Salerno. Su di lei non si hanno più notizie.

Marzia Capezzuti è la ragazza scomparsa nel giugno 2021 a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno. Da più di un anno non si hanno più notizie ma è stato aperto un fascicolo di indagini dalla Procura di Salerno per omicidio e occultamento di cadavere.

Marzia Capezzuti, storia della ragazza scomparsa

Marzia Capezzuti è la ventinovenne scomparsa nel giugno del 2021 a Pontecagnano Faiano (provincia di Salerno) dove, partendo da Milano, era andata a vivere con il suo compagno. Da più di un anno non si hanno notizie della ragazza. Ciro e Laura, padre e madre della ragazza sparita, non hanno sue notizie da ormai un anno; l’ultimo contatto con la loro figlia è avvenuto in occasione dell’annuncio di una gravidanza di Marzia.

Il fidanzato Alessandro era morto e Marzia ha continuato a vivere in casa dei parenti del ragazzo. La famiglia di lui, i Vacchiano, avrebbero a incassato per diverso tempo la pensione d’invalidità della ragazza scomparsa. Negli atti si legge quanto segue: “Nonostante Marza Capezzuti sia attualmente scomparsa ci sono, da parte dei componenti della famiglia Vacchiano, continue operazioni di prelievo della pensione d’invalidità della quale la 29enne beneficiava dal libretto di deposito che aveva aperto presso Poste Italiane“. La famiglia del fidanzato di Marzia risulta nel registro degli indagati ma della ragazza non si sa ancora nulla.

Ultime notizie sulla vicenda

Una denuncia anonima ha riferito che nel febbraio 2022 Marzia era segregata e maltrattata dalle persone con le quali risiedeva e l’ultimo contatto telefonico tra la ragazza e i suoi genitori risale addirittura all’inizio dell’estate 2021, poi il nulla.

Nel corso di “Storie Italiane”, trasmissione di Rai, alcune testimonianze delle persone che conoscevano la giovane e tutti hanno confermato la presenza di ecchimosi sul corpo della donna. “L’ho vista sempre con i lividi in faccia, i capelli sempre rasati. In casa urlava ‘Lasciami stare, basta!’. Con noi era gentile e non ha mai detto nulla: andava a fare la spesa, ci salutava, voleva una sigaretta”. Altri residenti del territorio hanno asserito: “Dei lividi li abbiamo visti, poi ovviamente in casa loro non entravamo. Non la facevano uscire, lei scappava a volte. Di sicuro non l’abbiamo mai vista con un altro ragazzo. Era piena di lividi e non sappiamo che fine abbia fatto”.

La procura di Salerno sta indagando per l’ipotesi di omicidio e occultamento di cadavere. Il padre della ragazza è incredulo e senza parole: “Mi crolla il mondo addosso. Leggo che mia figlia veniva picchiata, segregata e messa a dormire in cantina oltre a portarle via l’intera pensione. Ho detto a Laura (l’ex moglie) che siamo stati superficiali perché dovevamo conoscere queste persone. Sono stato poco comprensivo, avrei dovuto proteggerla di più. Stiamo parlando di una ragazza con il corpo di donna e con la mente di fanciulla. L’ultima volta la sorella del fidanzato di Marzia mi contattò dicendomi che i carabinieri l’avevano praticamente sfrattata e che lei è una brava persona”.

