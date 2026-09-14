Grillo vuole guastare la festa al campo largo: l’ipotesi di una lista a sinistra di Pd, M5s e Avs

Una nuova discesa in campo, ma stavolta contro la sua stessa creatura. Beppe Grillo, secondo quanto emerso nelle ultime ore, starebbe pensando di lanciare un nuovo partito, che si schieri a sinistra del campo largo. E contro i 5 Stelle, come dimostra anche la frecciatina lanciata ieri dal co-fondatore del Movimento, scrivendo nello stato di Whatsapp “Movimento zero stelle”.

Nelle ultime ore sembra sempre più plausibile l’ipotesi di una lista di Grillo alle elezioni politiche, una mossa che rischia di penalizzare proprio i 5 Stelle e il suo leader, Giuseppe Conte. Si tratterebbe, quindi, di una lista a sinistra del campo largo, secondo le intenzioni dell’ex garante pentastellato.

L’ipotesi di una lista di Grillo alle politiche e la sfida a Conte

Per il momento si tratta solo di voci, ma di certo c’è invece il ritorno in pubblico di Grillo nel podcast di Fedez e Mr Marra: Grillo sarà ospite della prima puntata del 21 settembre. E lì, sostiene qualcuno, potrebbe anche arrivare qualche annuncio di peso. Anche il giorno non è casuale, perché 24 ore prima, il 20 settembre, si concluderà Nova, ovvero la consultazione del Movimento per scrivere il programma della coalizione del campo largo.

Insomma, una nuova sfida ai 5 Stelle e a Conte. Che segue quella di carattere legale, con la causa avviata dal comico contro il presidente pentastellato sulla questione della titolarità del simbolo e del nome dei 5 Stelle. Ma in questo caso c’è tempo, con la prossima udienza fissata solamente a gennaio.