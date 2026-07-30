Grillo attacca i 5 Stelle e ora Di Battista spera nel suo sostegno: la possibile convergenza che scombussola il campo largo

Il grande ritorno di Beppe Grillo, con il nuovo attacco contro il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, apre un fronte nei pentastellati. E apre uno spazio in cui potrebbe inserirsi un ex deputato che da tempo si muove, per il momento, nell’ambito delle attività sociali e civili. Alessandro Di Battista, però, potrebbe fare anche qualcosa in più e pensare a un ritorno in politica. Tanto più se questo dovesse avvenire con il sostegno di Grillo.

Chi da tempo ha lasciato il Movimento, i più “movimentisti”, sperano che quello lanciato da Grillo sia un segnale. Soprattutto nei confronti di Di Battista, già ridefinito da qualcuno il Vannacci di sinistra, perché una sua eventuale discesa in campo potrebbe scombussolare i piani e gli equilibri dell’alleanza del campo largo.

Di Battista, l’incognita delle politiche e il posizionamento di Grillo

Di Battista per ora si muove con l’associazione Schierarsi, con la quale porta avanti diverse iniziative. L’ultima è stata la raccolta firma per l’abolizione dei finanziamenti pubblici ai giornali. Ma il passaggio alla politica potrebbe non essere così lontano. Con lui ci sono altri nomi illustri del vecchio Movimento, come l’ex ministra Barbara Lezzi e l’ex sottosegretario Alessio Villarosa.

Insomma, tutta questa parte più movimentista sta a guardare le prossime mosse di Grillo. Il cui primo obiettivo è riconquistare, per vie legali, il simbolo del Movimento 5 Stelle, che lui stesso ha fondato con Casaleggio. E la speranza è che il messaggio nel post sul blog di ieri possa significare qualcosa in più. D’altronde le sue parole sono chiare: una critica a chi oggi guida i 5 Stelle e posizioni molto più vicine proprio a chi, come Di Battista, cerca di incarnare ancora oggi il Movimento dei primi tempi. Se le due strade si possano di nuovo incrociare, però, lo scopriremo solo nei prossimi mesi.