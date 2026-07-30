Destre in tilt sulle chat di Delmastro: slitta il voto dopo la lettera della procura

Destre in tilt sulle chat tra Delmastro e Caroccia: dopo la lettera della procura di Roma, slitta il voto alla Camera e si torna in Giunga.

La maggioranza non sa cosa fare. E così, come spesso accade, prende tempo. La lettera del procuratore di Roma, Francesco Lo Voi, ha mandato in tilt il centrodestra sul caso delle chat dell’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro con Mauro Caroccia. Oggi era attesa la discussione e il voto sulla richiesta di autorizzazione a utilizzare quelle chat in Aula alla Camera, ma slitta tutto.

La capigruppo della Camera ha stabilito che la questione deve tornare all’esame della Giunta per le autorizzazioni di Montecitorio. L’ufficio di presidenza della Giunta si riunirà per capire come procedere, ma lo stesso organo la scorsa settimana si era già espresso a maggioranza contro l’utilizzo delle chat.

Chat Delmastro-Caroccia, maggioranza nel caos: Forza Italia contro il rinvio in Giunta

La questione divide però anche la maggioranza. Forza Italia si oppone al rinvio in Giunta, come spiega al termine della capogruppo il presidente dei deputati azzurri, Enrico Costa: “Stamattina eravamo pronti a votare sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni sul sequestro delle chat”. Ma, spiega Costa, il presidente della Camera ha “ricevuto un’ora prima della capigruppo la lettera del procuratore di Roma, peraltro annunciata dalle agenzie già ieri sera. È una procedura anomala, non è possibile riaprire l’istruttoria solo perché la Procura pensa di mandare ulteriori documenti. Se noi apriamo un precedente che un’ora prima della votazione, si manda un documento e si blocca l’Aula…”.

Il caso nasce proprio dalla lettera di Lo Voi, nella quale il procuratore spiegava di aver ricevuto dall’avvocato di Caroccia una memoria difensiva con allegate le chat tra il ristoratore e Delmastro. Lo Voi nella lettera sottolinea anche che la procura non è in possesso del contenuto del cellulare perché i messaggi possono essere utilizzati soltanto in caso di autorizzazione parlamentare. E che anche per le tutele difensive di Caroccia e Delmastro consultare le chat potrebbe essere utile.