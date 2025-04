"La Groenlandia non entrerà a far parte degli Stati Uniti". La prima ministra danese Frederiksen bacchetta Trump

Donald Trump deve rassegnarsi: la Groenlandia non entrerà a far parte degli Stati Uniti. A chiarirlo è stata la prima ministra danese, Mette Frederiksen, durante una conferenza stampa congiunta alla quale hanno partecipato anche il primo ministro groenlandese uscente e quello entrante.

Intervenendo in inglese, Frederiksen ha dichiarato: “Vorrei cogliere l’occasione per inviare un messaggio direttamente agli Stati Uniti d’America. Non si tratta solo della Groenlandia o della Danimarca, ma dell’ordine mondiale che abbiamo costruito insieme attraverso l’Atlantico nel corso delle generazioni. Non si può annettere un altro Paese, nemmeno con un argomento come quello della sicurezza nazionale.”

La conferenza stampa è arrivata poco dopo un incontro tra il segretario di Stato americano, Marco Rubio, e il ministro degli Esteri danese, Lars Løkke Rasmussen. I due, a margine di una riunione della NATO a Bruxelles, hanno avuto un nuovo scontro verbale sulla sovranità della Groenlandia.

La levata di scudi dei groenlandesi

Proprio le mire espansionistiche di Trump rischiano di trasformarsi in un boomerang. Alle ultime elezioni, tenute nell’isola artica a metà marzo, i groenlandesi avevano premiato i partiti sovranisti e indipendentisti, decisi a smarcarsi dal dominio della Danimarca. Un iter indipendentista che, però, si starebbe arenando proprio per il timore che, in caso di effettiva separazione, la Groenlandia si troverebbe senza difese di fronte alle iniziative di Trump.