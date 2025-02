La guerra dei dazi lanciata da Donald Trump è ufficialmente iniziata, con la firma del presidente degli Stati Uniti sul decreto che impone una tassa del 25% sull’importazione di acciaio e alluminio nel Paese.

Una mossa che preoccupa non poco l’Unione Europea, con la presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che su X ha scritto sconsolata: “Sono profondamente rammaricata per la decisione degli Stati Uniti di imporre dazi sulle esportazioni europee di acciaio e alluminio. Le tariffe sono tasse: dannose per le aziende, ancora peggio per i consumatori. Le tariffe ingiustificate sull’UE non rimarranno senza risposta: innescheranno contromisure ferme e proporzionate. L’Unione Europea agirà per salvaguardare i propri interessi economici. Proteggeremo i nostri lavoratori, le nostre aziende e i nostri consumatori”.

Una posizione ribadita anche dal presidente del Consiglio europeo, António Costa, che ha dichiarato di sostenere “pienamente la Commissione europea nel garantire una risposta ferma e proporzionata ai dazi ingiustificati”.

Il Movimento 5 Stelle contro il silenzio di Meloni davanti alla guerra dei dazi

“Giorgia Meloni non ha nulla da dire sui Dazi imposti da Trump all’acciaio e alluminio Made in Europe? Questi Dazi non solo danneggeranno un intero comparto economico, italiano e non solo, ma verranno scaricati dalle imprese sui consumatori attraverso un aumento dei prezzi. E mentre i finti patrioti della Lega e i suoi alleati festeggiano Trump dimostrando di avere più a cuore gli interessi americani che quelli europei, la nostra Presidente del Consiglio resta in silenzio davanti alle follie di Trump. Adesso basta, non si difendono così gli interessi dei cittadini”. Così Pasquale Tridico, capodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo, in una nota.