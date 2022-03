“Immagini atroci, di una guerra contro la libertà e la democrazia. Un’intera famiglia sterminata dall’esercito russo a Irpin, fuori Kiev. Bambini, donne e uomini che provano a fuggire da questa terribile guerra scatenata e portata avanti da Putin, ma che lungo il percorso trovano la morte”. È quanto scrive in un post su Facebook, riferito alla guerra in Ucraina, il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Guerra in Ucraina, Di Maio: “Non è la guerra dell’Est contro l’Ovest. Qui c’è solo la ferocia del governo russo”

“Non è la guerra dell’Est contro l’Ovest, non è la guerra dell’Occidente contro la Russia. Qui c’è solo la ferocia del governo russo – aggiunge Di Maio – che viene condannata dall’intera comunità internazionale”.

“A causa di questa crudeltà – scrive ancora il ministro degli Esteri – stanno morendo centinaia di civili. Sono immagini vere, che raccontano il dramma, la sofferenza, la morte. Oggi riprendono i negoziati tra Ucraina e Russia. È importante far sedere a quel tavolo uno o più attori internazionali, facendo prevalere il dialogo. La priorità assoluta è un vero cessate il fuoco, per mettere in salvo le famiglie che fuggono da quell’inferno”.