Guerra in Ucraina, il primo bilancio dei morti: ultim’ora da Kiev

Guerra in Ucraina: quante persone sono morte dal momento dello scoppio del conflitto armato nel Paese? Il primo bilancio dei morti dopo il primo giorno e le prime due notti di attacchi e bombardamenti.

Guerra in Ucraina, ultim’ora da Kiev: “137 morti e 316 feriti”

La guerra in Ucraina è diventata una realtà nella notte di giovedì 24 febbraio 2022. Dopo due notti e un giorno di aggressioni e bombardamenti, qual è il primo bilancio dei morti e dei feriti nella Nazione?

Al momento, non sono ancora disponibili stime attendibili e dati elaborati da terze parti. Per questo motivo, è possibile considerare soltanto quanto riferito dagli Stati interessati dal conflitto, Russia e Ucraina, tenendo conto di un certo margine d’errore.

In Ucraina, il presidente Volodymyr Zelensky, ha riferito che nel primo giorno di guerra hanno perso la vita almeno 137 cittadini. In un video condiviso sul sito web della presidenza, il presidente ucraino che affermato che “centotrentasetteeroi, i nostri cittadini” sono morti mentre altri 316 ucraini sono stati feriti durante gli attacchi.

I numeri del bilancio preliminare appaiono differenti secondo quanto riportato dal ministro della Sanità ucraino, Viktor Lyashko. Il ministro, in diretta dal canale televisivo 1+1, ha parlato di 57 morti e 169 feriti nel primo giorno di guerra in Ucraina. Di questi, Kiev sostiene che 22 persone siano morte nel raid aereo russo contro una base militare situata nel distretto di Pololsk, in prossimità del porto strategico ucraino di Odessa, nel sud del Paese.

Russia, il primo bilancio dei morti: i dati dell’agenzia Tass

Sulle vittime e sui feriti della guerra, la linea attuale di Mosca consiste nel non rilasciare stime. Le comunicazioni ufficiali del Cremlino, tuttavia, non riportano perdite di civili o di militari ucraini nel primo bilancio dei morti e dei feriti.

Intanto, l’agenzia Tass di matrice russa ha denunciato la messa in atto di 14 attacchi da parte dell’esercito nemico sul territorio russo. In particolare, le truppe ucraine avrebbero sferrato attacchi nella regione di Rostov. Pur riportando il crollo di un edificio, l’agenzia Tass non segnala la presenza di vittime.

Inoltre, sempre la Tass ha che almeno sei elicotteri, sette aerei, più di 30 carri armati e 130 veicoli corazzati da combattimento sono stati distrutti o requisiti dal nemico. Anche in questo caso, il primo bilancio dei morti e dei feriti di Mosca continua a essere pari a zero.