Vladimir Putin: moglie, figli, patrimonio, biografia e vita privata

Vladimir Putin è il politico più temuto e potente tra tutti i leader del mondo. Al suo nome sono legati eventi che hanno cambiato il corso della storia. Nel 2022 potrebbe essere l’artefice dello scoppio di una terza guerra mondiale per tutto ciò che sta succedendo tra l’Ucraina e la Russia. Come nasce la sua potenza e la sua influenza?

Vladimir Putin: biografia e vita privata

Vladimir Putin è nato a San Pietroburgo (Russia) il 7 ottobre del 1952. Ha studiato legge all’Università statale di San Pietroburgo, laureandosi nel 1975. Ha praticato per molti anni il Judo, una disciplina che insegna a dominare il corpo e la mente. Già a partire dal 1970 Vladimir Putin si dedica a questo sport con risultati eccellenti, diventandone in seguito un grande sostenitore.

Dopo gli studi, ha iniziato il suo percorso professionale come funzionario dell’intelligence del KGB per 16 anni, salendo al grado di tenente colonnello. In seguito, nel 1991 inizia la sua carriera politica a San Pietroburgo. Carriera politica che oggi lo vede a capo della nazione, attualmente nel ruolo di Presidente della Federazione Russa, fin dal 7 maggio 2012. È al suo quarto mandato. In tutti questi anni, ha accentrato nelle sue mani il potere politico ed economico del paese. Ha avuto ruoli non ben definiti in questioni internazionali legati in qualche modo alla Russia. Ultimo la questione in Ucraina che rischia di trasformarsi in un conflitto mondiale.

Vladimir Putin: moglie e figli

Nonostante sia un personaggio pubblico, Putin ha tenuto la sua vita privata riservata così come tanti suoi movimenti politici. Si sa però che sia stato sposato per 30 anni con Ljudimila che di professione era hostess di volo.

I due si sposarono il 28 luglio del 1983 e presto arrivarono le loro due figlie: Maria (classe 1985) e Yekaterina (venuta al mondo nel 1986). Il divorzio fu annunciato in occasione di un gran ballo al Cremlino e presentato come decisione condivisa e pacifica. Tante furono le voci su possibili amanti del leader russo e del ruolo troppo marginale della donna nella vita dell’allora marito. Attualmente Putin è sentimentalmente legato a una nuova compagna, la ginnasta medaglia d’oro alle Olimpiadi, Alina Kabaeva. Con la donna il leader russo ha avuto altri due figli: Dimitry nato nel 2009 e una bambina venuta al mondo nel 2012 .

Patrimonio e ricchezze del leader

Il leader russo vive in una dimora, chiamata “Il palazzo di Putin”. Si tratta di un complesso residenziale di edifici realizzati in stile italianeggiante. L’imponente struttura è situata sulla costa del Mar Nero vicino a Gelendzhik, presso Krasnodar, in Russia. Si stima che abbia un valore pari a 1,1 miliardi di euro.

In realtà, sulle reali ricchezze del leader russo ci sono tante voci e testimonianze. Un’inchiesta giornalistica del team di Occrp e di Novaya Gazeta ha scritto che Putin avrebbe messo da parte ricchezze pari a 24 miliardi di dollari. Mentre, nel corso di una testimonianza tenuta di fronte alla Commissione Giustizia del Senato statunitense, Bill Browder, ex CEO dell’Hermitage Capital Management (fondo d’investimento specializzato nel mercato russo) ha dichiarato che in realtà Putin avrebbe un patrimonio stimabile in 200 miliardi di dollari.