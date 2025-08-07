Guerra in Ucraina, l’incontro tra Putin e Trump ci sarà. E intanto Zelensky chiede di vedere il presidente russo

L'incontro tra Putin e Trump sulla guerra in Ucraina si terrà molto presto. E intanto Zelensky chiede un faccia a faccia al presidente russo.

Zelensky vuole vedere Putin. Intanto il presidente russo è pronto a incontrare Donald Trump. Di certo c’è che nelle ultime ore qualche apertura sulle trattative riguardanti la guerra in Ucraina è arrivata. E lo dimostrano anche le parole del presidente Usa, che sembra ora convinto di poter arrivare a un cessate il fuoco tra i due contendenti.

Zelensky ha chiesto un incontro faccia a faccia con Putin, una richiesta con l’obiettivo di porre fine alla guerra. E che arriva dopo l’incontro avuto ieri dall’inviato speciale degli Stati Uniti, Witkoff, con il presidente russo a Mosca. Qualcosa è davvero cambiato?

Zelensky vuole incontrare Putin, intanto lo zar vedrà Trump

Volodymyr Zelensky ha quindi chiesto ufficialmente un incontro di persona con Vladimir Putin. Sui social media, il presidente di Kiev scrive: “In Ucraina abbiamo ripetutamente affermato che per trovare soluzioni concrete può essere davvero efficace parlarsi a livello di leader. È necessario stabilire i tempi per un simile incontro e la gamma di questioni da affrontare”.

Intanto si avvicina l’incontro tra Putin e Trump. Russia e Stati Uniti, infatti, hanno raggiunto un accordo per il confronto tra i due presidenti nei prossimi giorni: i lavori per il summit sono già iniziati, secondo quando affermato dal consigliere presidenziale russo, Yuri Ushakov. “Su suggerimento della parte americana, è stata concordata un’intesa di principio per tenere nei prossimi giorni un incontro bilaterale al massimo livello, ovvero tra il presidente Vladimir Putin e Donald Trump”, sottolinea.