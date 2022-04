“Una guerra nel XXI secolo è un’assurdità”. È quanto ha denunciato il segretario generale dell’Onu, Antonio Guterres, in visita a Borodyanka, nei pressi di Kiev, dove gli ucraini accusano le truppe russe di atrocità sui civili durante la loro occupazione a marzo. “I civili – ha detto a Irpin il numero uno dell’Onu – pagano il prezzo più caro della guerra. Questo va ricordato in ogni parte del mondo” (qui tutti gli articoli sulla guerra in Ucraina).

Guterres è arrivato oggi in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. “Su sua richiesta”, ha detto ancora Guterres “vado a Zaporizhzhia per preparare un tentativo di evacuazione da Mariupol”. “L’Onu è pienamente mobilitata per aiutare a salvare vite ucraine e per assistere i bisognosi” ha scritto su Twitter la rappresentante in Ucraina per l’Onu, Osnat Lubrani.

“Nella regione di Kiev ci sono ancora 22 mila esplosivi lasciati dai russi”

“La vita sta lentamente tornando alla normalità, ma adesso il problema più grave sono le mine. Nella regione di Kiev ci sono ancora 22 mila esplosivi lasciati dai russi. E’ un lavoro enorme” ha detto il generale Oleksandr Pavliuk, capo dell’amministrazione militare regionale di Kiev, accompagnando Guterres, in visita a Borodyanka, Bucha e Irpin, le cittadine a nordovest della capitale più devastate dall’invasione russa.

Guterres, ieri, aveva incontrato a Mosca, il presidente russo, Vladimir Putin (leggi l’articolo).