“Qui è successo l’impensabile. Abbiamo visto il volto crudele dell’esercito di Putin, l’incoscienza e la freddezza con cui hanno occupato questa città. A Bucha abbiamo visto l’umanità distrutta”. È quanto ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso della sua visita a Bucha, insieme con l’Alto Rappresentante per la politica estera Ue, Josep Borrell (qui tutti gli articoli sulla guerra in Ucraina).

“Queste persone stanno difendendo il confine dell’Europa e la democrazia e noi le sosteniamo in questa battaglia”, ha aggiunto Von der Leyen, che sempre, nel corso della sua visita a Kiev (leggi l’articolo), ha poi incontrato anche il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky.

“È stato importante iniziare la visita da Bucha – ha scritto in un tweet la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen – perché a Bucha la nostra umanità è stata distrutta. Il mio messaggio al popolo ucraino è questo: i responsabili di queste atrocità dovranno risponderne alla giustizia, la vostra battaglia è la nostra battaglia. I oggi sono a Kiev per dirvi che l’Europa è al vostro fianco”.

It was important to start my visit in Bucha.

Because in Bucha our humanity was shattered.

My message to Ukrainian people:

Those responsible for the atrocities will be brought to justice.

Your fight is our fight.

I’m in Kyiv today to tell you that Europe is on your side. pic.twitter.com/oVEUOPDuD6

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 8, 2022