Guerra in Ucraina, Von der Leyen è arrivata a Kiev e annuncia il Centro internazionale per i crimini russi

La presidente della Commissione Ue, Von der Leyen, ha annunciato in Ucraina la costituzione del Centro internazionale per i crimini russi.

Guerra in Ucraina, Von der Leyen è arrivata oggi a Kiev per dare sostegno al popolo ucraino di persona. La visita della presidente della Commissione europea ha visto anche un annuncio importante.

Guerra in Ucraina, Von der Leyen è arrivata a Kiev

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen è arrivata oggi a Kiev per sostenere di persona e da vicino l’Ucraina in una guerra che va avanti ormai quasi da un anno. La presidente della Commissione europea si trova nella capitale ucraina per un incontro con il governo ucraino, insieme ad altri 15 commissari.

Ad accompagnarla sono i vicepresidenti Margrethe Vestager, Valdis Dombrovskis, Josep Borrell (Alto rappresentante), Maroš Šefčovič, Věra Jourová, Margaritis Schinas, e i commissari Nicolas Schmit, Paolo Gentiloni, Janusz Wojciechowski, Didier Reynders, Ylva Johansson, Janez Lenarčič, Olivér Várhelyi, Virginijus Sinkevičius, Mairead McGuinness.

“Caro Volodymyr Zelensky, mentre gli ucraini combattono per difendere i nostri valori comuni, noi sosteniamo la vostra sicurezza economica. Ad oggi, il sostegno dell’Ue ammonta a 50 miliardi di euro. Siamo con voi per questo lungo percorso“, ha dichiarato la Von der Leyen nella conferenza stampa.

Zelensky ha dichiarato, nella conferenza stampa, che oggi è il momento della “ricostruzione” dell’Ucraina e “il sostengo Ue è molto importante”. “E’ il momento dei dettagli, per dare slancio a una ripresa veloce abbiamo bisogno di tutto il sostegno possibile”. Il presidente ha inoltre ricordato che “sono già arrivati 5 milioni di lampadine a risparmio energetico con finanziamenrti dell’Unione europea, e questo porterà a un grande risparmio energetico”.

Annunciato il Centro internazionale per i crimini russi

“La Russia dovrà anche pagare per la distruzione che ha causato e dovrà contribuire alla ricostruzione dell’Ucraina. Per questo stiamo valutando con i partner l’utilizzo degli asset russi pubblici a beneficio dell’Ucraina. E la Russia deve essere portata in Tribunale per i suoi odiosi crimini”. Lo ha dichiarato la presidente della Commissione europea, Von der Leyen, nella conferenza stampa con il presidente ucraina durante la visita della Commissione a Kiev.

“I procuratori dall’Ue e dall’Ucraina stanno lavorando insieme, stanno raccogliendo prove e come primo passo sono lieta di annunciare che sarà istituito il Centro internazionale per i procedimenti dei crimini di aggressione in Ucraina e coordinerà la raccolta di prove, sarà unito ai gruppi investigativi che sono sostenuti dalla nostra agenzia Eurojust. I perpetratori devono essere portati davanti alla giustizia”, ha aggiunto Von der Leyen.

