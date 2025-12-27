Le esplosioni che hanno scosso Kiev nel cuore della notte riportano la guerra in Ucraina alla sua dimensione più brutale, proprio mentre sul piano diplomatico si moltiplicano i segnali – e le dichiarazioni – di un possibile cambio di passo. La capitale ucraina è stata colpita da una nuova ondata di attacchi russi, con missili ipersonici, balistici e da crociera che hanno costretto la popolazione a rifugiarsi nei bunker e hanno provocato danni e feriti in diversi distretti.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, le difese aeree sono entrate in azione dopo il lancio di missili Kinzhal, Iskander e Kalibr. Le esplosioni sono state avvertite in vari quartieri della città e nell’Oblast’ di Kiev, dove si sono registrate anche interruzioni di corrente, in particolare a Brovary, a circa venti chilometri a nord-est della capitale. Il sindaco Vitali Klitschko ha invitato i cittadini a rimanere nei rifugi, mentre l’aeronautica militare ucraina ha diffuso un’allerta aerea su tutto il territorio nazionale.

I raid hanno colpito anche infrastrutture civili e aree residenziali. Nella regione di Kiev sono stati danneggiati edifici abitativi, cantieri edili e aziende. A Vyshhorod le finestre di un grattacielo sono andate in frantumi, mentre nei distretti di Boryspil, Bucha e Obukhiv si segnalano incendi e danni a impianti produttivi e strutture municipali. Il bilancio provvisorio parla di diversi feriti: quattro persone hanno richiesto assistenza medica nella capitale, tre delle quali ricoverate in ospedale. Le autorità militari regionali accusano Mosca di colpire deliberatamente la popolazione civile e le infrastrutture critiche.

In questo scenario di violenza che non accenna a diminuire, arrivano però parole che puntano in una direzione opposta. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dichiarato di vedere “buone possibilità” per una soluzione del conflitto. In un’intervista al New York Post, Trump si è detto convinto che un accordo sia alla portata, pur definendo la guerra in Ucraina come “la più difficile” tra quelle che afferma di aver contribuito a risolvere nel corso della sua carriera politica. Secondo il leader americano, sia Kiev sia Mosca avrebbero interesse a porre fine alle ostilità, anche se – ha ammesso – la volontà delle parti non sempre coincide nello stesso momento.

A rafforzare il peso politico di queste dichiarazioni è l’incontro in programma per domani tra Trump e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Il faccia a faccia si terrà a Mar-a-Lago, in Florida, alle 15 ora locale, le 21 in Italia, come confermato dall’agenda ufficiale della Casa Bianca. Un appuntamento atteso, che si svolgerà mentre sul campo continuano i bombardamenti e la popolazione ucraina paga ancora una volta il prezzo più alto del conflitto. Tra diplomazia e missili, il futuro della guerra resta appeso a un equilibrio fragile e incerto.