La guerra tra Russia e Ucraina, quella tra Iran e Stati Uniti, poi anche quella tra India e Pakistan. Il 2025 è stato un anno a dir poco difficile, che ha fatto registrare un tutt’altro che invidiabile record: ben otto conflitti interstatali, il numero più alto di guerre tra Stati registrato dalla fine della Seconda guerra mondiale.

Come rilevato dall’Uppsala Conflict Data Program (UCDP) dell’Università di Uppsala, in Svezia, siamo di fronte a un’escalation vertiginosa: il numero dei conflitti interstatali è infatti raddoppiato per il secondo anno consecutivo. Secondo il rapporto, complessivamente sono stati registrati 65 conflitti armati nei quali gli Stati sono stati coinvolti da una o da entrambe le parti. Si tratta del dato più elevato da quando sono iniziate le rilevazioni statistiche, nel 1946.

Mai così tante guerre tra nazioni dal 1945: otto guerre e centinaia di migliaia di vittime, ecco il bilancio da incubo del 2025

“Assistiamo a un chiaro aumento dei conflitti tra Stati”, commenta Shawn Davies, analista senior dell’UCDP. “Per lungo tempo le guerre tra Stati sono state relativamente rare, ma gli sviluppi degli ultimi anni indicano un aumento delle tensioni internazionali e profondi cambiamenti nell’ordine della sicurezza globale”.

Dei 65 conflitti armati registrati nel 2025, 13 sono stati classificati come guerre, ovvero hanno causato almeno 1.000 morti in combattimento nell’arco dell’anno. Anche in questo caso si tratta del dato più elevato dal 1992.

È aumentato drasticamente anche il numero delle vittime, sia tra i combattenti sia tra i civili. Complessivamente, circa 244.600 persone sono state uccise in episodi di violenza organizzata nel 2025, che diventa così il secondo anno più sanguinoso dal genocidio in Ruanda del 1994.

La guerra tra Russia e Ucraina si è confermata il conflitto più sanguinoso al mondo anche nel 2025.