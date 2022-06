Hamburger alla lasagna: dove si mangia e com’è fatto

Hamburger alla lasagna: ecco il nuovo panino lanciato da una famosa catena di fast food che richiama la cucina tipica di diversi paesi europei. Diversi i panini lanciati così come anche i dolci che riprendono i sapori di alcuni paesi.

Hamburger alla lasagna: dove si mangia

Un nuovo hamburger è stato lanciato nel mercato gastronomico e in particolare del fast food. Da mercoledì 8 giugno la catena del McDonald lancia sul mercato del Regno Unito e dell’Irlanda due nuovi panini. Uno in particolare ha colpito molto l’attenzione di tanti utenti perché richiamano un piatto italiano. Dunque, il panino più atteso è The Italian Stack” ispirato alle lasagne. L’altro panino è il “Crispy Chicken Italian” che richiama sempre i sapori della cucina italiana.

Poi, sono richiamati i sapori anche di altri paesi come Spagna e Cipro con rispettivamente “The Spanish Stack” e “The Chicken Festa” accompagnati dalle patatine halloumi. Quindi, la famosa catena di fast food ha pensato a una nuova campagna per attirare l’attenzione a più ampio raggio.

Com’è fatto

I giornalisti del Mirror, che in anteprima hanno provato i nuovi prodotti della catena di fast food, hanno descritto gli ingredienti del panino alla lasagna. “The Italian Stack è formato da strati di carne, un formaggio “tipo mozzarella”, cipolle, salsa di pomodoro, besciamella e lattuga“. Ed ancora: “Contiene tutti i sapori del piatto di pasta preferito per eccellenza mescolati con il sapore di un burger di McDonald’s ed è una combinazione geniale“.

Mentre, “il Crispy Chicken Italiano è fatto con un hamburger di pollo, pomodoro, mozzarella, cipolla rossa e lattuga, con pesto alla genovese e una forma di pane stile “ciabatta“. Sempre secondo il Mirror, “il pesto si sposa così bene con gli altri gusti e dà un sapore molto fresco”. Infine, ecco anche il dolce che riprende una tipicità italiana, con il Tiramisù McFlurry che propone pezzi di biscotto al cioccolato con una salsa al caffè e cacao.

