Harlem Gospel Choir, chi sono? Componenti e canzoni

Harlem Gospel Choir, chi sono: la band americana è stata scelta da Achille Lauro per farsi accompagnare in gara al Festival di Sanremo 2022 alla sua 72esima edizione.

Harlem Gospel Choir, chi sono: componenti

Harlem Gospel Choir si è formato nel 1986, fondata da Allen Bailey e composta dalle più belle voci di Harlem e New York City. Il coro gira il mondo da anni e, nel corso della sua carriera, ha stretto numerose collaborazioni con artisti internazionali del calibro di Diana Ross, Bono, The Chieftains, Simple Minds, Live, Sinead O’Connor e Gorillaz.

Formata da 40 membri stabili di età tra i 21 e i 51 anni, tra i migliori musicisti di Halem e dell’area di New York. coro è composto dalle più raffinate voci e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di New York. Sono l’unico coro gospel al mondo ad essersi esibito per importanti personalità come Mandela, Paul McCartney, Elton John e in uno dei comizi elettorali di Barack Obama.

Le canzoni della band

Le canzoni del coro arrivano sin nel profondo dell’anima di chi le ascolta, diffondendo un messaggio di gioia e speranza, messaggio ancora più sentito durante il clima natalizio, periodo in cui il Coro si esibirà in Italia. In ogni esibizione, Harlem Gospel Choir diffonde la rinascita della cultura di Harlem, trascinando il pubblico che, sempre più numeroso, partecipa alle loro coinvolgenti performance.

Il repertorio è vastissimo e vanta un mix di gospel tradizionale e contemporaneo con un accento jazz e blues.