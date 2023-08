Hawaii, incendio brucia l’isola di Maui: 36 morti e diversi feriti. Turisti in fuga bloccati negli aeroporti

Hawaii, incendio terribile sta distruggendo l’isola di Maui con migliaia di evacuati ma anche diversi morti e feriti che non sono riusciti a scapare alle fiamme che si stanno prorogando sempre di più.

Hawaii, incendio brucia l’isola di Maui: 36 morti e diversi feriti

Nelle Hawaii, un terribile incendio sta letteralmente distruggendo l’isola di Maui con le fiamme che hanno completamente avvolto la città storica di Lahaina. A dare forza alle fiamme c’è stato l’uragano Dora che ha già ucciso 36 persone e ferito 24. “Ci aspettavamo la pioggia, ci aspettavamo inondazioni, non potevamo aspettarci che un uragano che abbattuto sulle nostre isole potesse causare questo tipo di incendi”, ha ammesso la vice governatrice Sylva Luke. “Il 911 non funziona. I servizi di telefonia mobile non funzionano (…) e questo è parte del problema. La Contea di Maui non può comunicare con i residenti“, ha aggiunto la vice governatrice. Ci sono oltre 11mila persone evacuate e altre 2mila partiranno venerdì. In tanti si sono gettati addirittura nell’oceano per sfuggire alle fiamme. “Abitazioni, attività commerciali, strutture ricettive, tutto sta andando distrutto. Il bilancio è gravissimo e il conto delle vittime potrebbe aumentare ulteriormente”, ha fatto sapere il sindaco della comunità di West Maui di Lahaina Town, Richard Bissen

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha “ordinato a tutti i mezzi federali disponibili sulle isole di aiutare nella risposta”. “La Guardia nazionale hawaiana ha mobilitato gli elicotteri Chinook per aiutare a spegnere il fuoco e nelle operazioni di ricerca e soccorso sull’isola di Maui – ha precisato in una nota – la Guardia Costiera degli Stati Uniti e la Terza Flotta della Marina stanno supportando gli sforzi di risposta e soccorso. I marines stanno fornendo elicotteri Black Hawk per combattere gli incendi sulla Big Island. Il dipartimento dei Trasporti sta collaborando con le compagnie aeree per evacuare i turisti da Maui, e il dipartimento dell’Interno e il dipartimento dell’agricoltura sono pronti a sostenere gli sforzi di recupero una volta domato l’incendio”.

Turisti in fuga bloccati negli aeroporti

Nell tragedia sono stati coinvolti anche tanti turisti provenienti da tutto il mondo e che in queste ore stanno provando a lasciare l’isola. Infatti, circa duemila i viaggiatori bloccati nell’aeroporto di Kahului, dove i voli sono stati cancellati. Le autorità della contea hanno chiesto ai turisti di non avvicinarsi alla cittadina. “Non è un posto sicuro”, ha detto Luke. Inoltre, si sta allestendo a Oahu un centro di accoglienza per i circa 4mila turisti che devono lasciare Maui. Il War MemorialComplex, l’impianto sportivo più grande, è stato trasformato in centro raccolta viveri per gli sfollati.

