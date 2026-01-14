HBO Max sbarca in Italia e dichiara guerra a Netflix e Prime Video: ecco le film e le serie tv da guardare nel nuovo servizio di streaming

Dopo anni di attesa, voci di corridoio e annunci rimandati che hanno più volte causato lo scontento dei fan, HBO Max sbarca ufficialmente in Italia. Il debutto della piattaforma streaming di Warner Bros. Discovery segna un vero e proprio cambio di paradigma nel panorama dell’intrattenimento italiano, già affollato e dove distinguersi può essere un’impresa.

Ma HBO Max sembra avere le carte in tavola per convincere i consumatori perché porta in dote titoli iconici, nuove produzioni originali e tante sorprese pensate specificatamente per il pubblico europeo.

HBO Max in Italia: cosa cambia davvero per gli spettatori

Quel che è certo è che l’arrivo di HBO Max non si ferma alla sola e semplice aggiunta di una piattaforma a cui abbonarsi. Infatti questo servizio da sempre ha come punto di forza i contenuti premium, spesso più curati che numerosi, abbinato a una forte identità narrativa.

Ecco la proposta su cui punta HBO Max per conquistare l’Italia:

serie storiche, molte delle quali del tutto inedite;

nuove produzioni originali in uscita nel corso del 2026;

un catalogo cinema vastissimo che fa affidamento sui film della Warner Bros., della DC e su produzioni indipendenti selezionate.

Come le altre piattaforme, anche HBO Max è accessibile via app su smart TV, smartphone, tablet e browser. Inoltre supporta profili multipli e vanta una sorprendete qualità video che raggiunge i 4K su un gran numero di prodotti.

Le serie HBO da non perdere nel 2026

Chi conosce il marchio HBO sa che le serie, molto più dei film, sono il vero motore della piattaforma. Anche nel 2026, l’offerta è pensata per chi cerca storie solide, scritte bene e senza riempitivi.

Tra i titoli più attesi e già disponibili spiccano le grandi serie cult con produzioni che hanno fatto la storia della TV, le nuove stagioni e gli spin-off di serie di successo e anche nuovi franchise.

Film su HBO Max: il catalogo cinema che mancava

Uno dei punti di forza dell’arrivo di HBO Max in Italia è il rafforzamento dell’offerta cinematografica in streaming, con un catalogo molto vasto e che include:

film Warner Bros. recenti, disponibili dopo l’uscita in sala;

grandi classici restaurati;

titoli DC, dai cinecomic più recenti ai film d’autore legati all’universo dei supereroi;

produzioni originali pensate direttamente per lo streaming.

Perché scegliere HBO Max

Davanti a una sterminata – e affollata – lista di servizi ondemand a pagamento, la domanda che tutti si pongono è se valga la pena abbonarsi a HBO Max. Come sempre la risposta dipende dalle abitudini di visione di ognuno di noi. Per questo è bene tenere bene a mente che HBO Max non punta sulla quantità di titoli, ma sulla qualità delle produzioni, sull’assenza di reality e su contenuti usa-e-getta.

Proprio per questo i cinefili da sempre reputano HBO Max come una piattaforma più editoriale delle rivali, con meno produzioni di bassa qualità ma con una marcata identità.