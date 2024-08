Mentre il Medio Oriente trattiene il fiato nella speranza che i negoziati a Doha per la pace a Gaza disinneschino l’annunciata rappresaglia dell’Iran su Israele, l’organizzazione libanese Hezbollah ha diffuso un video che mostra quelli che sembrano essere tunnel sotterranei e lanciamissili, alimentando i timori di un imminente conflitto tra il movimento filo-iraniano e Israele. Il video, della durata di 4 minuti e 30 secondi, mostra membri di Hezbollah che si muovono attraverso grandi tunnel illuminati, scavati nella roccia, utilizzando motociclette e altri veicoli.

Nel filmato si vedono anche camion che sembrano trasportare missili nella struttura contrassegnata con “Imad 4”, un chiaro riferimento al comandante di Hezbollah Imad Moughnieh, ucciso in un attacco a Damasco nel 2008, attribuito a Israele. Intitolato “Le nostre montagne sono i nostri depositi”, il filmato mostra anche un portellone che si apre e un lanciamissili che punta verso il cielo.

Hezbollah, coinvolto in scontri armati quasi quotidiani con l’esercito israeliano per sostenere il suo alleato palestinese Hamas, impegnato in guerra con Israele nella Striscia di Gaza, continua a lanciare velate minacce al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Il leader di Tel Aviv, come afferma ormai da mesi, si dichiara pronto a lanciare un’offensiva in Libano che, se realizzata, potrebbe ridisegnare i confini tra i due Paesi.