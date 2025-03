I nuovi Tutor 3.0 sono arrivati: come funzionano, quali sono le multe e su quali autostrade si trovano

Arriva il sistema Tutor 3.0. Un nuovo meccanismo per il controllo della velocità che è stato installato su 26 tratte di autostrade italiane. Il sistema è più difficile da ingannare che in passato e l’infrazione dei limiti relativi alla velocità può comportare multe molto elevate, oltre che la sospensione fino a un anno della patente. Il nuovo strumento è stato introdotto da Autostrade per l’Italia e polizia di Stato. Vediamo come funziona Tutor 3.0, quali multe si rischiano e su quali tratte è stato installato.

Come funziona Tutor 3.0

Tutor 3.0, attraverso un sistema di algoritmi, monitora ciò che avviene sulle autostrade con l’obiettivo di sanzionare i comportamenti pericolosi. Non solo le classiche violazioni dei limiti di velocità, ma anche le auto che viaggiano contromano o i sorpassi azzardati dei mezzi pesanti.

È diverso dai classici autovelox che rilevano la velocità istantanea in un preciso momento, mentre con il sistema Tutor viene rilevata una velocità media su un tratto di strada attraverso una scansione laser. In particolare, viene rilevata all’ingresso la categoria del veicolo (per esempio se si tratta di un’auto o di un tir) e si scatta una fotografia, registrando data e ora.

La stessa operazione, con una nuova foto, viene ripetuta al portale successivo. A quel punto vengono abbinati i dati e si calcolano i tempi di percorrenza: se non si superano quelli consentiti non c’è nessun problema e le foto vengono eliminate. Se invece si è di fronte a una violazione, il sistema risale all’intestatario e al conducente.

Le multe in caso di infrazione dei limiti di velocità in autostrada

Le multe possono arrivare fino a 3.389 euro. Ovviamente l’importo dipende da quanto viene superato il limite di velocità. Se si supera il limite di 10 km/h la multa va da 42 a 170,73 euro. Tra i 10 e il 40 km/h oltre il limite, la sanzione va da 173 a 694 euro. In caso di superamento tra i 40 e i 60 km/h la multa varia da 543 a 2.170 euro. Infine, in caso di superamento del limite di oltre 60 km/h, oltre alla sospensione della patente, si incorre in sanzioni da 847 a ben 3.389 euro.

Su quali autostrade è installato il sistema Tutor 3.0

Il nuovo sistema Tutor 3.0 è operativo dal 7 marzo. Ecco su quali tratte autostradali: