I sondaggi sorridono a Movimento 5 Stelle e Fratelli d’Italia: boom di consensi per Conte e Meloni

Gli ultimi sondaggi premiano Movimento 5 Stelle e Fratelli d'Italia: netta crescita dei consensi per i partiti di Conte e Meloni.

Da una parte c’è Giorgia Meloni, che brinda al ritorno di Fratelli d’Italia al di sopra del 30% dei consensi. Dall’altra troviamo Giuseppe Conte, che si gode nei sondaggi la risalita del suo Movimento 5 Stelle, in crescita di mezzo punto percentuale nell’ultima Supermedia Youtrend/Agi. Chi invece ha poco da gioire è il Pd, che perde consensi e torna ancora più lontano dal primato di Fdi.

Positivo il dato anche per Forza Italia e per i partiti centristi, che guadagnano consensi nelle ultime due settimane. Vediamo, nel dettaglio, cosa dicono le ultime rilevazioni sulle intenzioni di voto per i principali partiti.

Cosa dicono i sondaggi: boom di Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle

Fratelli d’Italia raggiunge il miglior dato dal marzo del 2023 nella Supermedia, toccando quota 30,2%, in crescita dello 0,4% rispetto ai sondaggi di due settimane fa. A seguire c’è sempre il Pd, che perde lo 0,2% e si attesta al 22,9%. La crescita maggiore nelle ultime due settimane è però quella dei 5 Stelle, che guadagnano mezzo punto percentuale migliorando il proprio dato in tutte le rilevazioni prese in considerazione.

Guadagna lo 0,2% dei voti anche Forza Italia, che si attesta al 9,4%. In calo, sempre della stessa percentuale dello 0,2%, è invece la Lega, oggi all’8,3%. Flessione uguale a quella registrata da Verdi/Sinistra, fermi al 6% dei consensi. Cresce dello 0,2% Azione, raggiungendo il 2,9%. Italia Viva guadagna invece lo 0,1% e si ferma al 2,7%. Più indietro +Europa all’1,8% e Noi Moderati all’1,2%.

Cosa succederebbe in caso di voto: i consensi delle coalizioni

Ma cosa succederebbe in caso di elezioni alle principali coalizioni? Partiamo dal centrodestra, che si attesta al 49,1% dei consensi e – soprattutto grazie alla crescita di Fratelli d’Italia – guadagna mezzo punto percentuale. In affanno invece il centrosinistra ristretto, con un calo dello 0,5% e un dato complessivo del 30,7%. I 5 Stelle, come detto, guadagnano lo 0,5% e si attesta all’11,9%, mentre il Terzo Polo guadagna lo 0,3% e ottiene il 5,6% dei consensi.