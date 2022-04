Icaro Tuttle, chi è la fumettista di Milano? Età, carriera e fidanzato

Chi è Icaro Tuttle, la giovane fumettista di Milano ospite di Serena Bortone nella puntata di Oggi è un altro giorno in onda mercoledì 27 aprile?

Icaro Tuttle, chi è la fumettista di Milano? Età e carriera

Icaro Tuttle è una giovane fumettista di Milano di circa 20 anni che ha recentemente pubblicato La cura – Storia di tutti i miei tagli. Si tratta di un webcomics autobiografico che narra senza alcun tipo di filtro un duro periodo vissuto all’insegna dalla depressione e dell’autolesionismo dall’autrice che vanta un considerevole seguito su Instagram.

Icaro Tuttle, il cui vero nome di battesimo è Ilaria, ha avuto un’infanzia complessa durante la quale ha avuto difficoltà a socializzare. Schiacciata dalla sua natura ipersensibile e determinata a non voler deludere nessuna delle persone che la accompagnavano nel quotidiano, negli anni del liceo si è lasciata travolgere da storie tossiche. Il dolore provato è sfociato nell’autolesionismo fino a quando la giovane fumettista non è riuscita a canalizzare la propria sofferenza nell’arte e nella creatività. A questo proposito, in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale Effe ha affermato: “La strada è lunga, ma ce la farò”.

Origine dello pseudonimo Icaro Tuttle

In relazione al suo pseudonimo, l’artista ha rivelato: “Il mio pseudonimo è in realtà piuttosto casuale: nonostante abbia una formazione classica, Icaro non c’entra nulla con la figura mitologica, è solo la prima lettera del mio nome (Ilaria) combinata con le prime tre del mio cognome (Car). Quindi ho deciso di appropriarmi del nome Icaro. Quando ero piccola mi piaceva perché mi dava un’aura di maschiaccio, ora che sono cresciuta ci sono rimasta affezionata. Tuttle invece viene da Mr. Tuttle, un personaggio di Body Art, un libro di Don Delillo, autore che amo molto”.

Vita privata e fidanzato dell’artista

Per quanto riguarda la sua vita privata, non si hanno notizia in merito a eventuali relazioni sentimentali o alla presenza di un fidanzato nel presente della giovane fumettista Icaro Tuttle.

La ragazza, tuttavia, è molto seguita sui social media. Su Instagram, infatti, vanta un seguito di oltre 18,5 mila followers. Sulla piattaforma, la fumettista milanese posta contenuti con cadenza pressoché quotidiana. La maggior parte dei post sono disegni online che riscuotono sempre un grande apprezzamento da parte dei fan.

Al momento, Icaro Tuttle sta studiando design a Bolzano e sogna di diventare una illustratrice.