Il servizio delle Iene sui voli di Stato di Maria Elisabetta Alberti Casellati andato in onda due sere fa è sparito dal sito della trasmissione Mediaset. Il Fatto Quotidiano racconta oggi che non compare né sul sito né sulla pagina facebook del programma e nemmeno sui canali Mediaset.

Il servizio sui voli blu di Casellati sparisce dal sito delle Iene

La misteriosa scomparsa arriva dopo un ottimo risultato in termini di audience. 2 milioni e mezzo di spettatori a godersi le performance della presidente del Senato. Oltre 120 voli che ha preso nell’ultimo anno per fare la spola tra Roma e Padova, ma pure per andare in vacanza in Sardegna come se il Falcon fossi un taxi personale. “Il contenuto non è più disponibile perché potrebbe essere stato rimosso”.

Si legge per esempio su Dagospia che sul servizio delle Iene Giulia Innocenzi e Marco Occhipinti ci si era buttato a pesce condividendo il contenuto dal sito delle Iene. A provare a cercarlo tramite Mediaset player viene segnalato che il video non è accessibile. Stessa solfa a usare altri link che danno “Errore 404”: il servizio insomma pare che il Biscione l’abbia imbertato in maniera scientifica. Perché quelli andati in onda nella stessa puntata, quella del 4 maggio, sono ancora a disposizione e in bellavista.

Ieri abbiamo raccontato che Casellati con il volo di lunedì scorso ha raggiunto quota 128. In meno di un anno. Il solito Falcon 900EX-Easy, matricola MM62244, con cui il 31° Stormo dell’Aeronautica militare l’ha già scarrozzata in lungo e in largo per l’Italia, comprese le vacanze in Sardegna, è partito da Ciampino, vuoto, alle 16.02, è atterrato a Venezia alle 16.52 ed è ripartito alle 18.16 con l’illustre passeggera a bordo. Quaranta minuti dopo rullava già sulla pista romana, dove come al solito era in attesa l’auto blindata della signora.