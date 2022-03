Il calciatore Boateng e l’influencer Valentina si sposano…anche nel Metaverso

Boateng nel Metaverso insieme alla sua futura sposa Valentina Fradegrada. L’annuncio è arrivato prima sui social poi in un’intervista. Il matrimonio verrà celebrato anche nel nuovo universo online.

Boateng nel Metaverso si sposa con l’influencer Valentina

Il calciatore Kevin-Prince Boateng e l’influencer Valentina Fradegrada hanno deciso di sposarsi il prossimo 11 giugno. Per l’attaccante dell’Hertha Berlino si tratta del terzo appuntamento con un anello nuziale. Per l’influencer, invece, è la prima volta. Valentina, 30 nni, è laureata in Fashion design, parla tre lingue ed è stata cinque volte campionessa italiana di wushu kung.

La notizia delle nozze farà bene alle tante voci di gossip. Tuttavia c’è di più. I due hanno annunciato che organizzeranno anche un matrimonio nel Metaverso per poter “condividere online” il giorno delle nozze con i tanti fan. “Tra le mie varie attività – racconta l’influencer Valentina in un’intervista a Vanity Fair – c’è anche un progetto molto grande nel Metaverso di OVR, la piattaforma che ritengo più adatta a ospitare eventi. Così, ho pensato che potesse essere carino, attuale e interessante condividere online il giorno del matrimonio. Stiamo preparando una collezione limitata di NFT che permetteranno l’accesso esclusivo”.

La proposta di matrimonio raccontata sui social

La proposta di matrimonio è avvenuta in un noto albergo al centro di Milano. Il tutto, ovviamente, raccontato sui social quasi come se fosse l’anteprima di ciò che dovrà accadere. Inoltre, i due futuri sposi hanno anche già previsto che faranno terapia di coppia una volta alla settimana, per migliorare la comunicazione e far crescere il loro rapporto. Anche i Ferragnez, dopo il matrimonio, hanno intrapreso questa strada.