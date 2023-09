Si ritorna a scuola. Il nuovo anno scolastico si apre ufficialmente il primo settembre, come sottolineato dal ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara. Che invia un augurio a tutti gli studenti e a tutto il personale. Il rientro in classe inizierà tra pochi giorni, il 5 settembre, con la ripresa delle lezioni in alcuni istituti scolastici. Ma qual è il calendario scolastico 2023-2024 con tutte le aperture regione per regione, le chiusure e i ponti?

Il calendario scolastico: quando aprono gli istituti

Ecco le date della riapertura delle scuole regione per regione:

5 settembre: Bolzano

11 settembre: Piemonte, Trentino e Valle d’Aosta

12 settembre: Lombardia

13 settembre: Abruzzo, Basilicata, Campania, Friuli-Venezia Giulia, Marche, Sicilia, Umbria e Veneto

14 settembre: Calabria, Liguria, Molise, Puglia e Sardegna

15 settembre: Emilia-Romagna, Toscana e Lazio

Le vacanze dell’anno a scuola e la chiusura

Come tutti gli anni le vacanze di Natale avranno date simili in tutte le regioni: quasi ovunque saranno tra il 23 dicembre e il 6 gennaio (compresi). Stesso discorso per Pasqua: dal 28 marzo al 2 aprile 2024.

La chiusura dell’anno scolastico è prevista in quasi tutte le regioni l’8 giugno del 2024. Ci sarà qualche eccezione, come Emilia-Romagna, Marche e Valle d’Aosta dove si chiude il 6 giugno. Ma anche Puglia e Toscana (il 7 giugno) e in Trentino-Alto Adige, dove i cancelli degli istituti verranno chiusi solamente l’11 giugno.

Tutti i ponti del calendario scolastico 2023-2024

Neanche il tempo di iniziare l’anno scolastico, che gli studenti guardano già ai ponti. Si parte dal 2 novembre: la sospensione delle lezioni riguarderà Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia e Umbria.

Per l’8 e il 9 dicembre, invece, lo stop riguarderà Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto, oltre alle province di Bolzano e Trento. Ponte, poi, anche il 26 e 27 aprile (dopo la Festa della liberazione) per Calabria, Campania, Piemonte, Valle d’Aosta e la provincia di Bolzano.

Un altro ponte sarà quello del primo maggio, con le scuole chiuse il 29 e 30 aprile in Liguria e Molise. Resta, inoltre, la possibilità di stabilire questi o altri ponti nei singoli istituti grazie al principio dell’autonomia scolastica.