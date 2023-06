Il cane da guardia ha morso Putin

Finora era considerato il cane da guardia di Vladimir Putin. Ora, però, le cose sono cambiate: è infatti il capo dei mercenari della Wagner, Yevgeny Prigozhin, a guidare la rivolta contro il presidente russo e contro l’esercito di Mosca. Prigozhin ha lanciato un appello per fermare i capi delle forze armate russe dopo aver detto che le truppe hanno bombardato gli accampamenti dei suoi combattenti.

L’ordine, secondo quanto afferma il capo della Wagner, sarebbe arrivato dal ministro della Difesa, Sergei Shoigu, causando un “numero enorme” di morti. I mercenari stanno marciando su Rostov e Mosca. “Andremo fino in fondo”, assicurano.

L’appello di Prigozhin

Prigozhin afferma che “siamo in 25mila” e ha invitato i russi, a partire dai soldati, a unirsi a loro e non opporre resistenza contro quella che definisce “una marcia della giustizia”. Non “un colpo di Stato, “assicura. Secondo quanto riportato dall’intelligence militare britannica, in effetti, sembra plausibile che le truppe russe non stiano opponendo resistenza, considerando il numero molto limitato di scontri.

La reazione di Mosca e di Putin

Il ministro della Difesa di Mosca ha respinto le accuse sugli attacchi ai mercenari, ma poi la reazione più dura arriva da Putin che è stato informato della situazione e sta “prendendo le misure necessarie”. Il comitato antiterrorismo russo ha aperto un procedimento penale contro Prigozhin con l’accusa di invito alla ribellione armata. Al leader della Wagner è stato chiesto di interrompere immediatamente “le azioni illegali”.

Putin ha parlato alla nazione, dicendo che “ci hanno pugnalato alle spalle, ma difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento”. “I responsabili saranno puniti, non si ripeteranno gli eventi del 1917”, ha affermato attaccando il capo della Wagner e ammettendo che la situazione a Rostov è delicata.

La situazione in Russia: la marcia della Wagner su Rostov

Alle 6.30 del mattino i mercenari hanno annunciato di essere al quartiere generale di Rostov e di aver preso il controllo di alcuni siti, tra cui un aeroporto. A Mosca si stanno adottando misure antiterrorismo. Prigozhin ha minacciato di rovesciare la leadership militare e ha annunciato la possibilità di una marcia su Mosca, dopo quella su Rostov, luogo fondamentale per l’offensiva in Ucraina. Il capo della Wagner ha chiesto un incontro al ministro della Difesa e il capo di Stato maggiore.